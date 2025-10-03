De la Fuente: «Me sorprendió lo que dijo Flick, él ha sido seleccionador»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la convocatoria de la selección española para los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria. El combinado nacional buscará en estos dos compromisos, que se celebran en España, terminar de encarrilar la clasificación para la cita del próximo verano.

El seleccionador comenzó hablando de lo que dijo Flick: «No hay ningún conflicto. Me quedé sorprendido con esas declaraciones porque ha sido seleccionador. Sabe cómo nos comportamos los seleccionadores. Cada uno dice lo que quiere decir».

«Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick. Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto», comentó.

«Yo siempre cuento la verdad. Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Que luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé», continuó sobre Lamine.

«Nos aportan el momento en el que están. Encajan perfectamente y creo que es el momento. Están muy finos y encajan en lo que necesitamos para estos partidos. Siempre han estado en nuestro radar. Pablo debutó en Tenerife y siempre han estado muy cerca de venir convocados», comentó sobre Barrios y Llorente.

«El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales», finalizó sobre el tema Lamine, al que se añadió Nico Williams, y que terminó con mucha tensión.

Sobre el Balón de Oro y las posiciones de los españoles, explicó lo siguiente: «Yo prefería que hubiera ganado algún español. Cuando el año pasado ganó Rodrigo, dije que nos habíamos merecido algún otro Balón de Oro. Pero tampoco lo ha ganado nadie que no lo merezca. Dembélé es un grandísimo futbolista. Pero yo apuesto siempre por el producto nacional».

Por otro lado, habló de la ausencia de Morata: «Es una decisión técnica. Sigue siendo muy importante para nosotros y lo será. El que no esté en esta convocatoria obedece a los escenarios que imaginamos contra nuestros rivales. Es importante y lo será. Es un jugador en activo y seguro que hará una campaña muy buena».

De la Fuente también habló de las palabras de Patxi López y la opción de que España no vaya si va Israel: «Primero hay que clasificarse. Cuando nos clasifiquemos, ya veremos. Tenemos que ganar estos dos partidos que son muy importantes».

Sobre la importancia que se da a España en nuestro país, fue claro: «Me encantaría que, en estas ventanas, la Selección fuera lo más importante. Es un trabajo en el que tenemos que educar nosotros y vosotros (los periodistas). Pero lo más importante es Georgia y Bulgaria. Hay que seguir generando ese sentimiento de Selección».

«Los jugadores y los clubes se molestan cuando no vienen a la Selección, incluso los periodistas. Fabián no viene porque tiene un problema muscular. Y como les cuidamos y somos muy escrupulosos con estas situaciones, Fabián no viene. Está lesionado y no puede venir», comentó sobre la ausencia del jugador del PSG.

Sobre si hay un cambio de guardia en España tras ganar la Eurocopa, dijo lo siguiente: «Creo que es evidente que tenemos muchísimas lesiones. Pero esto es fútbol. Hay jugadores que se lesionan y vienen otros. Nosotros tenemos la base muy sólida. Hay cuatro jugadores o cinco que tienen 30 años, los más veteranos. Los demás, tienen 22, 23, 21, 19… somos una de las selecciones más jóvenes del mundo».