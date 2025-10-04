Simeone bendice la convocatoria de Llorente con España: «Se lo merece»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa antes del partido de la jornada 8 de Liga entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo en Balaidos (domingo a las 21:00 horas). Preguntado por los internacionales, el Cholo aprovechó para felicitar a Marcos Llorente por su vuelta a la selección y también a Pablo Barrios al estrenarse en una lista de España con Luis de la Fuente.

«Estar en la selección es maravilloso para cualquier futbolista, es un premio enorme al trabajo que haces en tu club. Que disfrute, porque es algo muy bonito cuando te toca estar en tu selección. Marcos se lo merece. Es verdad que viene con dolencias en algunas partes de su cuerpo y está trabajando muy bien. Esperemos que mañana pueda hacer un buen partido y que salga todo bien», deseó a Llorente.

También estará con España Barrios. «Es un chico joven, un chico del club, crece en todo, en su personalidad, en su carácter, en su forma de jugar… Nos ayuda mucho, ya sea de interno como de mediocentro, y el margen de mejora es infinito. Es hasta donde uno quiera seguir creciendo. Nosotros estamos acá para ayudarlo y para que él, desde su humildad, que la tiene, siga creciendo como persona y como jugador», indicó.

El Cholo también espera que Álex Baena pueda ganar confianza con la selección. «El equipo, en estos últimos días, encontró un patrón de juego. Él venía recuperándose e hizo un grandísimo esfuerzo para estar, porque quiso estar, y eso lo valoro muchísimo. Está en el proceso de encontrar su mejor nivel. Estamos muy contentos de que vaya a la selección, esperemos que pueda jugar, que participe, que tenga ritmo de juego. Espero que pueda continuar en el estado que está hoy, con entusiasmo, y vuelva mejor aún de lo que está hoy», manifestó.

Simeone y el Celta-Atlético

«Las características de los futbolistas siempre terminan marcando el estilo de los equipos. Yo no creo que los entrenadores nos podamos imponer a las características de los futbolistas, los futbolistas son los que terminan marcando el camino que el entrenador tiene que encontrar para que el equipo responda. Nos vamos adaptando a lo que el equipo va pidiendo y esperemos, obviamente, acertar», declaró.

Además, explicó que el equipo está trabajando «muy bien» y que ganar «genera entusiasmo», aunque todavía tienen pendiente ganar fuera de casa. «Todos los partidos los enfrentamos desde el mismo lugar, con el mismo entusiasmo y esperamos mañana poder seguir en la línea en la cual estamos», señaló.

«Mañana vamos a enfrentarnos a un rival que juega bien, a mí me gusta mucho cómo juega el Celta, en la cantidad de partidos que ha empatado no ha merecido empatar, ha merecido ganar. Pero esto es fútbol; el jueves hizo un partido importante. No me imagino otro escenario que el de una presión dinámica, un equipo agresivo, un equipo valiente ofensivamente, que es su posicionamiento para atacar siempre en búsqueda de hacer daño al rival, y tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño», avisó.

Por otra parte, aseguró que el argentino Thiago Almada «está entrenando bien», pero que aún no está disponible. «Se lesionó con la selección argentina, veintipico días atrás. Está recuperándose bastante bien. Ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando, esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante. Con Osasuna imagino que estará muy bien», dijo, sin querer hablar de su convocatoria con Argentina. «Celta, Celta y Celta», expresó.