Siguen las buenas noticias para el Atlético: Simeone recupera efectivos

El aire sopla a favor para el Atlético, dentro y fuera del terreno de juego. A las goleadas a Real Madrid y Eintracht de Frankfurt, ambas culminadas por sendas manitas, se añade ahora la aligeramiento de la enfermería. Los rojiblancos se han ejercitado este jueves con la vista en el duelo del próximo domingo contra el Celta de Vigo y las reapariciones de varios futbolistas que arrastraban molestias musculares.

El mejor parado fue Giménez, que volvió a completar un entrenamiento y da otro paso de gigante hacia su alta deportiva. No disputa partido alguno desde el pasado mes de junio cuando se rompió ante Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. Al uruguato se han sumado Sorloth y Almada, que completaron la primera parte del entrenamiento colchonero y opositan a Vigo. Más el noruego que el argentino.

Pues el delantero únicamente sufría un golpe y descansó contra el Frankfurt en Champions. Almada, por su parte, tiene más complicada la presencia en la convocatoria, pero no está descartado. Otra buena noticia es que Cardoso ya se ha ejercitado en el césped.