Griezmann se pone a 200 con el Atlético

La primera parte agonizaba en el Metropolitano cuando Griezmann desenvolvió el regalo de Julián Álvarez y anotó el tercero del Atlético para ponerse a 200 como rojiblanco. Bicentenario. Hasta 200 veces ha celebrado un gol como jugador colchonero. Una cifra que ha impulsado al francés, quien ha marcado más tantos en los últimos tres días que en los casi 300 anteriores.

Cortó su sequía completando la manita en el derbi contra el Real Madrid y ante el Eintracht redondeó su cifra a los 200 tantos. Griezmann ha disputado 454 partidos con el Atlético en los que se ha convertido en el máximo goleador de siempre en el equipo rojiblanco. Todo empezó en Grecia en el año 2014 ante el Olympiacos, a quien le anotó el primero de sus 200 goles portando la zamarra colchonera.

El círculo se cerró también en Champions ante el Eintracht. Fue anotar e ir a besar el escudo del Atlético de la camiseta con su nombre y el dorsal 200. Acumula 39 tantos en competiciones europeas, 16 en Copa del Rey y 137 en Liga. Recuperar una versión notable de Griezmann es fundamental para Simeone, devoto del fútbol del francés. Ane el Eintracht recuperó la titularidad en detrimento de un Sorloth lesionado durante la previa.

El noruego no pudo superar las molestias físicas que sufrió durante el partido de Liga ante el Real Madrid y se cayó de la convocatoria de 22 jugadores. Se une a las bajas de Cardoso, Almeida y Giménez, que siguen lesionados, aunque en los dos últimos casos ya están entrenando con el grupo y parece que se reincorporarán definitivamente tras el segundo parón de la temporada, previsto para el fin de semana del 10 al 12 de octubre.

Griezmann todavía tiene récords por alcanzar. Está a únicamente dos partidos de igualar a Aguilera (455) como séptimo jugador con más partidos en la historia del club rojiblanco. El francés, con 453 encuentros, tendría a Enrique Collar (468), Correa (469), y Tomás Reñones (483) como obstáculos antes del podio. Podría superarles esta temporada si las lesiones le respetan. Ya en el podio y más distanciados se sitúan Oblak (503), Adelardo (553) y Koke (691)..