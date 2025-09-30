El Atlético, ante otra prueba de nivel en la Champions

El Atlético está ante otra prueba de nivel en la Champions y no le queda otra que superarla si no quiere meterse en un verdadero lío en esta fase inicial de la competición. Esta noche aterriza en el Metropolitano el sorprendente Eintratch, que viene de golear al Galatasaray turco en la primera jornada y que es un auténtico torbellino de goles a favor y en contra. El equipo que dirige Dino Toppmoller, padre del que fuera entrenador del Bayer Leverkusen en la final de la Champions de Glasgow que ganó el Real Madrid con el famoso gol de Zidane, será sin duda un hueso duro de roer para los de Simeone, que están con la moral por las nubes tras su victoria en el derbi.

Estamos ante un partido de goles. Seguramente en ambas porterías. Atlético y Eintratch marcaron 11 goles y recibieron seis en su última jornada de Liga, lo que garantiza fútbol de ataque, un concepto con el que es bastante probable que no estén demasiado de acuerdo los dos entrenadores, que preferirían un choque mucho más contenido. Sobre todo los alemanes, que visitan por primera vez el Metropolitano, pero no el campo del Atlético, ya que se impusieron 1-2 en el Vicente Calderón en 1975, en la Recopa de Europa.

El Cholo ha mantenido ocultas sus cartas porque no le quiere dar el menor indicio a su adversario. Es de suponer que jugarán los mismos del derbi ante el Real Madrid, pero hubo algún jugador que acabó muy cansado y está por ver si el entrenador le mantendrá en un once en el que la novedad podría ser la entrada de Álex Baena, que en los pocos minutos que jugó el sábado ya se despachó con una asistencia de gol a Griezmann que el francés transformó en el 5-2 definitivo.

Cada partido es distinto al otro. Intentamos seguir la línea ascendente, dependerá de la fe y el trabajo. Lo mejor es poder representarlo dentro del campo, esperemos que podamos realizarlo ante el Eintracht. Hay un camino a recorrer con dificultades, como en la vida. El camino que queda por delante es enorme y tendremos situaciones buenas y otras en las que tendremos que estar fuertes para enfrentar el campeonato», dijo ayer el entrenador en una rueda de prensa previa en la que dejó una frase cargada de razón: «Nadie se acordará del derbi cuando empiece el partido del martes». Por cierto que no podrá sentarse en el banquillo por los incidentes de Anfield en la primera jornada.

El árbitro será un compatriota de Oblak, el esloveno Slavko Vincic, al que ya se ha encontrado el Atlético en varias ocasiones con resultados dispares, aunque el último de ellos no le trae demasiados buenos recuerdos ya que fue en la vuelta de cuartos de final de Champions ante el Borussia en Dortmund, en un partido que los rojiblancos perdieron 4-2, por lo que acabaron eliminados.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Gallagher, Giuliano, Julián y Nico González.

Eintratch: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Hugo Larsson, Chaibi, Doan, Uzun, Knauff y Burkardt.

Árbitros: Vincic (Eslovenia, campo) y Borosak (Eslovenia, VAR)

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.