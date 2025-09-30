Sorloth no supera la prueba y se cae de la convocatoria del Atlético

Sorloth no ha podido superar las molestias físicas que sufrió durante el partido de Liga del pasado sábado ante el Real Madrid y se ha caído de la convocatoria de 22 jugadores que ha hecho pública Simeone para medirse esta noche al Eintratch en el Metropolitano, en la segunda jornada de la primera fase de la Champions. El francés Griezmann se perfila como el compañero de Julián en la delantera, aunque también podría aparecer en el once titular el almeriense Álex Baena, que ya está recuperado de su lesión.

Sorloth se une a las bajas de Cardoso, Almeida y Giménez, que siguen lesionados, aunque en los dos últimos casos ya están entrenando con el grupo y parece que se reincorporarán definitivamente tras el segundo parón de la temporada, previsto para el fin de semana del 10 al 12 de octubre. Simeone ha citado al centrocampista del filial Taufik Seidu para completar una lista en la que no hay más novedades más allá de la ausencia de última hora del delantero noruego, que se espera que pueda estar disponible para el choque del domingo ante el Celta.

¡El equipo para el partido de esta noche! pic.twitter.com/XKkEyHRFu8 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

De este modo, el previsible once inicial podría ser el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Barrios, Koke, Giuliano, Nico González, Julián y Griezmann o Baena, salvo que Simeone quiera darle descanso a algunos jugadores. En ese caso, el inglés Gallagher podría ser de la partida.

El choque es capital para el Atlético, que tras su derrota en Anfield en la primera jornada tiene que sumar de a tres. El Eintratch llega como primer clasificado de la liguilla de la Champions tras haber goleado 5-1 al Galatasaray turco en su debut en la competición.