El Atlético prepara una pitada monumental a la UEFA por el doble toque de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid no ha olvidado su última eliminación de Champions. Los de Simeone fueron eliminados por el Real Madrid en la tanda de penaltis después de que se anulase el gol de Julián Álvarez por doble toque. Una decisión arbitral que nunca aceptaron pese a que se publicaron las imágenes que lo demostraban, y que ha llevado a que meses más tarde quieran vengarse de la UEFA en el partido de este martes ante el Eintracht.

Aprovechando que es la primera jornada que juegan en el Metropolitano (antes jugaron en Anfield), la Unión Internacional de Peñas del Atlético había realizado en redes sociales una movilización para pedir una pitada monumental a la afición en el momento en el que suene el himno de la Champions. «Debemos rugir como nunca. Nos robó la UEFA en Europa con decisiones arbitrales. Por eso exigimos una pitada monumental. No nos van a callar. No nos van a domesticar. Seguiremos nuestra batalla contra ellos, a pesar de las represalias. El Metropolitano será un clamor, porque defender al Atleti es defender nuestra dignidad. ¡El Atleti no se vende, se defiende!», explicó en su perfil de Twitter.

Un gesto que se realizará antes del partido programado a las 21.00 horas ante el Eintracht de Frankfurt. Los de Simeone llegan después de perder ante el Liverpool en el descuento después de haber remontado en Anfield un 2-0. Para el partido frente al conjunto alemán no estará el técnico argentino, suspendido con un partido después de su expulsión por su trifulca con un aficionado.

El doble toque de Julián Álvarez sigue doliendo al Atlético

La UEFA siempre ha declarado que el doble toque sí existió antes de que el argentino golpease el balón. Una norma que posteriormente aclaró la IFAB en la que, a raíz de la polémica, se volvería a repetir en el caso de que ocurriera una situación similar a la de Julián Álvarez.

En el Atlético, el cabreo sigue siendo tremendo y consideran que fue una negligencia arbitral que les costó la eliminación europea ante el eterno rival. Seis meses y medio después, la Champions vuelve al Metropolitano y la afición colchonera tiene ganas de pasar facturas a la UEFA.