El Atlético no se baja de la nube. El equipo de Simeone tritura al Eintratch en su debut doméstico en la Champions y suma su tercera victoria consecutiva en el Metropolitano en menos de seis días en una noche de nombres propios. Primer gol de Raspadori y segundo centenario de Griezmann, que escribe una página sin precedentes en la historia del club. La resurrección del equipo parece un hecho a falta de derribar la asignatura pendiente de los partidos fuera de casa, por lo que Balaídos será el termómetro definitivo.

Cuatro minutos resistió el Eintratch la oleada rojiblanca. Ruggeri soltó un centro larguísimo que luchó con tesón Giuliano, que tiró de pundonor para rescatar primero el balón y luego convertirlo en un centro raso al área que golpeó al aire Julián despistando lo suficiente a los centrales alemanes para que apareciera desde atrás Raspadori, que no desaprovechó el caramelito para marcar su primer gol como jugador del Atlético. Asi se las ponían a Fernando VII.

JAAAAAAAACK HACE SU PRIMER GOL COMO ROJIBLANCO ⚽️ 1-0 pic.twitter.com/pz7JCmD3AB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

A Jack el estreno le sentó de maravilla. Tirado a banda izquierda, el ex del Nápoles vivió su momento Warhol mientras la grada asistía enardecida a sus minutos de oro. En uno de ellos habilitó a Giuliano, que no se atrevió a tirar y acabó perdiendo el balón al intentar un regate innecesario. Más certero estuvo Llorente cortando el flanco derecho como un cuchillo, pero su centro pilló a Griezmann en fuera de juego. Luego fue Julián el que tiró alto mientras el Eintratch perseguía sombras y Toppmoller, abajo, buscaba soluciones y mandaba a su equipo a lo que mejor sabe hacer: atacar.

Los alemanes lo intentaron, pero no sólo no consiguieron acercarse a Oblak, sino que siguieron mostrándose vulnerables atrás. Tanto, de hecho, que el Atlético disfrutó de muchas ocasiones para volver a marcar, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 33, cuando un córner botado por Julián lo remató de espuela Griezmann, sacó como pudo el portero brasileño Kaua Santos y Le Normand, a placer, marcó su segundo gol en apenas tres días.

El 2-0 acabó de hundir al Eintratch, que metió la cabeza debajo del césped y se dejó llevar por la tormenta perfecta que se le veía encima. Con el tiempo cumplido Julián destapó el tarro de las esencias y le regaló a Griezmann su gol 200 como rojiblanco. Un momento que Antoine no olvidará y que pasará para siempre a la historia atlética. El broche de oro para una primera parte perfecta, sin duda la mejor de la temporada.

200 goles con la camiseta del Atlético de Madrid.

Eres histórico, Grizi. ❤️🤍 pic.twitter.com/2Uq98EROYt — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

El 3-0 sació al Atlético, que bajó un par de marchas en la segunda parte, no en cuanto a dominio, que continuó igual, sino sobre todo en finura arriba. Los alemanes percibieron por primera vez en la noche un momento de paz y decidieron dar un paso al frente. A los 57 minutos Burkardt disparó en el área y el balón, tras rebotar en Llorente, acabó en el fondo de la portería y le dio al resto del partido una dimensión diferente.

El 3-1 despertó del letargo al dormilón Atlético, que se levantó de la cama para volver al mundo de los vivos y ejercer de nuevo como martillo pilón. Griezmann hizo un gol de pillo, pero el VAR le pilló la mano y el árbitro dio marcha atrás, pero no hizo falta lamentarse durante mucho tiempo porque apenas unos minutos más tarde Julián botó un córner y Giuliano, en el primer palo, metió la cabeza para inaugurar su casillero en la Champions y devolver al marcador la diferencia con la que había acabado la primera parte.

¡Ahora sí!

Giuliano hace el 4-1 🔴⚪ pic.twitter.com/lMUSMozEB3 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

Al festival nocturno del Metropolitano le faltaba sólo poner la guinda con el gol de Julián y, por supuesto, acabó llegando. A los 81 minutos Griezmann forzó un penalti absurdo, la araña tomó el balón con la fe y seguridad de quien viene de tocar el cielo y eligió un disparo a lo Panenka para celebrar su quinto acierto en tres días. A los 80 minutos del partido ante el Rayo del miércoles pasado el Atlético perdía 1-2. Desde entonces hasta ahora ha marcado 12 goles.

Con todo resuelto Simeone le dio su instante de gloria a Julián y Griezmann, ovacionados por una grada entregada. Álex Baena y Carlos Martín pisaron un césped de Champions por primera vez en su carrera, y aunque ya les quedó poco tiempo para disfrutarlo seguro que no les importó demasiado.