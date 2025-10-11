Fiesta nacional en Elche: el Martínez Valero vibra con el himno de España

El Martínez Valero de Elche vibró con el himno España en los prolegómenos del encuentro contra Georgia. Un partido muy importante para los hombres de Luis de la Fuente, que buscan dar un paso más hacia el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El estadio ilicitano, lleno hasta la bandera, no dudó en tararear los acordes nacionales.

España llega a este encuentro tras haber ganado a Bulgaria 0-3 en Sofía y golear por 0-6 a Turquía en Konya. Estas dos victorias la permiten ser líder de grupo y encarrilar la clasificación hacia el Mundial. Por otro lado, Georgia perdió en casa frente al combinado turco y ganó al búlgaro.

Los hombres de Luis de la Fuente vuelven a jugar en casa, algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo, cuando superaron a Holanda en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Aquel encuentro se celebró en Valencia. En esta ocasión, España se medirá el 11 de octubre a Georgia en el Martínez Valero de Elche y recibirá el 14 del mismo mes a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. De sumar pleno, podría incluso firmar de manera matemática su presencia en la cita del próximo verano.

Además, en este mes de noviembre, España estrenará su condición de mejor selección del mundo. Y es que, el pasado mes de septiembre, regresó a lo más alto del ránking FIFA, superando a Argentina, vigente campeona del mundo. Esto no sucedía desde junio de 2014. En el Mundial de Brasil celebrado aquel año, la selección entrenada entonces por Vicente del Bosque llegó en primera posición y, tras el descalabro de aquella cita, cayendo en fase de grupos, no volvió a estar en lo más alto. Ahora, 11 años después, de la mano de Luis de la Fuente, la campeona de Europa regresa a la cima. Segunda es Francia.