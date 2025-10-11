Yeremy Pino abre la lata para España tras una asistencia de listo de Le Normand

Yeremy Pino abrió la lata a favor de España en Elche en el partido de fase de clasificación para el Mundial 2026 e hizo el 1-0 contra Georgia tras un gran pase de Le Normand de jugador inteligente. Una acción que inició con un gran centro al área de Pedri. La acción fue revisada por posible fuera de juego, pero el central del Atlético de Madrid arranca en posición correcta. Pino regresa a la selección española por la puerta grande.

La jugada del primer gol la inició Pedri con un suave centro al área. Había dos jugadores en fuera de juego, pero fue Le Normand el que atacó la pelota y él estaba en posición correcta. El central español hizo una acción muy inteligente y en vez de disparar se la sirvió en bandeja a su compañero. Un pase de medio gol para que Pino marcase a placer.