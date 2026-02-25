Broncano habla de su falta de respeto a los premiados en los Goya de 2019 y lo justifica por «un error»

Siete años después de su polémica aparición en la gala de los premios Goya, David Broncano ha recordado el momento en La revuelta (TVE), aprovechando la visita de los presentadores de 2026, Luis Tosar y Rigoberta Bandini. El presentador de La 1 ha justificado aquella escena, por la que se llevó la reprobación de Andreu Buenafuente -presentador de 2019 junto a Silvia Abril-, al alegar que fue «un error».

Ante el aforo del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla y con toda la audiencia de TVE al otro lado de la pantalla, David Broncano hizo su gran debut en la gran fiesta del cine español. El humorista apareció junto a Berto Romero para protagonizar, en principio, un momento gracioso. Sin embargo, en lugar de arrancar risas, abundaron más las críticas negativas después.

David Broncano y Berto Romero salieron al escenario justo antes de la entrega del premio Goya a Mejores efectos especiales. El cabezón se lo disputaban, en 2019, Óscar Abades y Helmuth Barnert (El reino), Jon Serrano y David Heras (Errementari: El herrero y el diablo), Lluís Rivera y Félix Bergés (La sombra de la ley) y Lluís Rivera y Laura Pedro (Superlópez). Los humoristas fueron los encargados de dar el galardón, que se llevaron finalmente los últimos por la película protagonizada por Dani Rovira.

De repente, al abrirse el telón, aparecieron colgados de arneses que los mantenían sostenidos a varios metros del suelo, levitando. El arnés dejaba visiblemente apretada la entrepierna de Broncano, como él mismo subrayó desde el escenario: «Es que me está haciendo tope la polla con el arnés». A Berto Romero se le cayó el sobre que contenía el nombre del ganador, y Jose Coronado se ofreció a leerlo en el sketch.

Además, sin saber muy bien cómo entregar el cabezón -de un peso considerable-, Broncano optó por lanzarlo después de varios minutos con él entre las manos. A ello se suma que el gag se alargó más de lo deseado. Esta escena humorística eclipsó otra, y no permitió que el protagonismo lo cobrara quien realmente lo merecía, dado que era su momento: Laura Pedro, que se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar un Goya en esta categoría.

«Hubo un problema», dijo Broncano al respecto en La revuelta, este miércoles, donde comentó la polémica con Luis Tosar y Rigoberta Bandini. «Intervine una vez y salió mal. Antes de una entrega de premios a Efectos especiales, salimos con Berto colgados del techo. La broma es que estábamos enganchados y se había roto el mecanismo, y nos quedábamos mientras daban premios», matizó.

«Lo que no pensamos es que, mientras la gente recogía sus premios, en el momento más importante de su vida, estábamos haciendo bromas sobre que tenía un huevo pinzado», explicó el presentador.

Tras la gala de 2019, Buenafuente reveló que lo único de la noche que no estaba cerrado en la forma en la que David Broncano y Berto Romero entregarían el Goya, y mencionó que el primero se dilató demasiado hasta finalizar su intervención.