Los vinos de Rioja que harán de la noche de los Goya un plan de película

La noche más cinematográfica del año está a punto de comenzar. Este sábado, los Premios Goya celebran su 40ª edición y, mientras Barcelona se prepara para vestirse de gala, Rioja invita a vivir la magia desde casa maridando con una exquisita selección de sus vinos. La Denominación de Origen Calificada Rioja vuelve a acompañar a la Academia como patrocinador en una noche que promete emociones, brindis y grandes historias dentro y fuera de la alfombra roja.

Para quienes disfrutan la gala desde el sofá, rodeados de amigos o en modo planazo casero, Rioja propone dos variedades perfectas para convertir la velada en un pequeño homenaje al cine español: tinto crianza y blanco de garnacha. Dos estilos con carácter propio pensados para maridar risas, discursos memorables y ese suspense que se cuela en cada sobre antes de desvelar el ganador. Porque este año, la emoción de Los Goya también se descorcha en casa.

En Rioja, los vinos tintos de crianza han reposado al menos un año en barrica de roble y otro en botella, afinándose lentamente hasta lograr ese carácter sedoso y redondo que los hace inconfundibles. Representan una de las categorías más emblemáticas de la Denominación de Origen Calificada Rioja: versátiles, cercanos y con una personalidad que encaja igual de bien en una cena improvisada que en una noche tan especial como la de los Goya.

Dentro de los vinos de crianza destacamos Malpastor 2020 de Bodegas La Carbonera, es uno de esos tintos que parece hablar del paisaje del que nace. Elaborado exclusivamente con tempranillo y criado con mimo en barricas de roble francés y americano durante más de doce meses, muestra la esencia de Labastida y de los suelos arcillo‑calcáreos de Rioja Alavesa. Con su vibrante color cereza y un perfil aromático donde la fruta madura se siente protagonista, destaca por una boca sedosa y muy fácil de disfrutar. Es un vino honesto, ágil y amable, perfecto para acompañar una buena tabla de ibéricos y quesos para disfrutar sin complicaciones de la noche del cine.

Otra opción ideal es Paco García Crianza, de las bodegas del mismo nombre, un tinto que encarna esa Nueva Rioja que conquista allá donde se sirve: aromático, complejo y con una fruta vibrante que lleva la voz cantante. La madera aporta elegancia sin imponerse, logrando un equilibrio que seduce tanto a nuevos aficionados como a amantes del estilo más clásico. En boca es amplio, fresco y redondo, con notas de cereza, chocolate y un toque mentolado que lo hacen irresistible.Un vino con personalidad y encanto, perfecto para una noche de Goya desde casa: moderno, expresivo y con ese punto de brillo para disfrutar de una gala llena de talento y emoción.

Por otro lado, los vinos blancos de Rioja también son una opción ideal para degustar este sábado. Y es que la Garnacha Blanca es una de esas joyas que sorprenden a quien la descubre: una uva fresca, luminosa y con una personalidad muy marcada que está viviendo un momento propio dentro de Rioja. Una expresión deliciosa y cada vez más buscada: auténtica, versátil y perfecta para acompañar una noche especial como la de los Goya. Un blanco que demuestra que Rioja también brilla, y mucho, más allá de sus tintos.

Así destaca el Vino Montecillo Garnacha Blanca 2023 Edición Limitada de Montecillo Bodega Centenaria; es un blanco que conquista desde el primer sorbo. Nacido en un rincón singular del valle del río Alhama, este 100% Garnacha Blanca combina frescura, textura y una elegancia casi intuitiva. Su color amarillo pajizo brillante anticipa una nariz llena de matices: manzana asada, flor de acacia y un sutil toque de vainilla y pan tostado fruto de su crianza en bocoyes de roble francés. En boca es goloso y amplio, con fruta blanca madura que se funde con ligeros matices especiados y una acidez natural vibrante que deja un final sedoso y tremendamente seductor. Un vino que demuestra cómo la Garnacha Blanca puede ser sofisticada, moderna y, sobre todo, memorable

Para terminar esta selección de vinos, Pensando en Ti de Bodegas Vallobera es una opción exquisita para acompañar una noche de gala como los Goya, especialmente si te apetece un blanco con personalidad y encanto propio. Elaborado exclusivamente a partir del corazón del prensado de Garnacha Blanca y limitado a menos de 1.200 botellas, este vino fermentado y criado 11 meses en roble francés revela una sensibilidad especial: aromas sutiles que viajan entre flores blancas, hierbas frescas, fruta jugosa y un delicado toque de miel, con la madera perfectamente integrada. Su color amarillo grisáceo brillante anticipa una boca voluminosa gracias al trabajo sobre lías, equilibrada por una acidez viva que lo hace fresco y largo. Un vino elegante, cuidado al detalle, perfecto para brindar en una velada

Vívete un Rioja con esta selección de cuatro vinos excepcionales que demuestra la versatilidad de Denominación de Origen Rioja, perfectos para una noche de cine.