Ferran Adrià lo ha confirmado, la mayonesa no es original de Francia como todo el mundo pensaba, su origen es real y es español. La realidad siempre supera la ficción, también en gastronomía cuando podemos descubrir una mezcla de ingredientes que pueden convertirse en las mejores opciones posibles, para un día a día repleto de sabor. Lo que tenemos por delante es una gama de sabores y de ingredientes que siempre acaban suponiendo un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de sumergirnos de lleno en una mezcla de ingredientes que pueden ser claves.

En estos días en los que empezamos a tener en la nevera una mayonesa que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en una cocina que se cubre de gloria y de sabores increíbles. Uno de los mejores cocineros de nuestro país, nos hace estar orgullosos de una salsa que lo tiene todo y más para hacernos disfrutar lo mejor de un sabor de lo más español que cuesta muy poco de preparar.

Este es el origen real

La salsa mayonesa es uno de los básicos de nuestra casa que no necesariamente vamos a comprar. La realidad es que se puede preparar en casa tan fácilmente que nos puede hasta sorprender. Además de ser super saludable, dados los ingredientes que lleva, es una buena forma de darle sabor a la mayoría de los platos.

Podemos descubrir lo mejor de una mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De una combinación de sabores que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. En esencial estamos ante una mezcla clave, básica y fácil de hacer en casa.

Batidora en mano, sin complicaciones y con lo que tenemos en la nevera y cocina creamos una salsa ganadora. Un huevo es la base de esta salsa, que es con este ingrediente uno de los más saludables que existe. A continuación, se le añade esa cucharadita de vinagre o de zumo de limón que le aportará el toque de acidez que necesita.

Para incorporar el aceite que ayudará a emulsionar ese huevo y darle la cremosidad de salsa que queremos. Unos segundos con la batidora son suficientes para hacer posible una salsa ideal.

No es original de Francia y Ferrán Adrià confirma el origen de la mayonesa

En realidad, se llama mahonesa, que ya es un indicador del origen de esta salsa que tiene fama de francesa, pero en realidad es española. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente.

Tal y como nos explican los expertos de Scoolinary blog: «Lo cierto es que durante mucho tiempo ha habido debate sobre cuál de los dos países tiene el derecho de asumir el origen de la mahonesa-mayonesa, imprescindible en algunos de los platos españoles más tradicionales como la ensaladilla rusa y conocida en todo el mundo en su versión industrial. Historiadores e investigadores han encontrado documentación que prueban su existencia en Menorca antes de la llegada de los franceses, más relacionada con el alioli que ya se consumía de forma cotidiana en la zona. El recetario Art de la Cuina del menorquín Fra Roger del siglo XVIII menciona el alioli bo (alioli bueno) en varias de sus recetas y, aunque no explica concretamente cómo se hacía, estos platos continúan preparándose con la mayonesa-mahonesa actual. Del debate sobre cómo surgió también se deriva el de su nombre, que sigue sin estar claro».

Siguiendo con la misma explicación: «El sustantivo más aceptado es, paradójicamente, el francés, mayonesa; aunque muchos la llamen mahonesa y unos pocos, bayonesa. Del nombre partían los franceses para argumentar otras teorías sobre el origen, como que surgió en Bayona (Francia) y de ahí el bayonnaise. Teorías, estudios y argumentos aparte, la realidad más extendida a día de hoy, es que tiene nombre francés y origen balear».

Te proponemos una receta sencilla que puedes poner en práctica en estos días para descubrir la esencia de esta salsa.

Ingredientes:

1 huevo

300 ml de aceite de girasol

1 cucharada de zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar la mayonesa casera tradicional, sin batidora: