Truco de chef: los 3 ingredientes secretos de Ferran Adrià para convertir el tomate frito en un estrella Michelin

Hacer tu propio tomate frito es algo engorroso y, aunque sepamos que el sabor y la calidad no es la misma, lo más común es que acabemos comprándolo en el supermercado. Aun así, gracias al chef Ferran Adrià podemos darle un sabor exquisito utilizando sus tres ingredientes secretos.

Para muchos expertos Ferran Adrià es el mejor cocinero en la historia reciente y, además, se trata de uno de los chefs más famosos de España. Por eso, de vez en cuando se atreve a lanzar sus pequeños trucos de cocina.

En esta ocasión te vamos a explicar el que desveló en uno de los clásicos DVD que sacó a la venta de La cocina fácil de Ferran Adrià. Únicamente con estos ingredientes secretos vas a transformar un bote de tomate frito del súper en un alimento gourmet.

El truco de Ferran Adrià para convertir el tomate frito en un gran producto

Muchos chefs con estrella Michelin han puesto de moda realizar recomendaciones sencillas para convertir recetas fáciles en productos de alta cocina. Por ejemplo, esto es lo que hizo recientemente Dabiz Muñoz con la tortilla.

Sin embargo, el histórico chef del Bulli Ferran Adrià lo hacía desde hace décadas. Por ejemplo, desveló su truco para transformar el clásico bote de tomate frito del supermercado en un alimento mucho más sabroso.

Para conseguirlo sólo utilizaba unos ingrediente secretos que seguro que tienes por la despensa de tu casa: nata para cocinar, mucha pimienta y orégano fresco y un buen chorro de aceite de oliva.

Según Ferran Adrià si mezclabas todos estos productos con el tomate frito en la sartén a fuego lento, conseguías darle mucho más sabor y textura al producto.

El remedio casero para mejorar la receta del tomate frito del supermercado

Para mejorar la receta del tomate frito que compras en el supermercado sólo debes seguir los consejos que Ferran Adrià explica:

Pon a calentar a fuego muy bajo el tomate frito en una sartén.

el tomate frito en una sartén. Cuando la salsa esté caliente, añade la nata para darle una mayor cremosidad.

para darle una mayor cremosidad. Incorpora la pimienta al plato , para aportarle un toque picante. Nuestra recomendación es que seas generoso con ella, pero depende de tu gusto.

, para aportarle un toque picante. Nuestra recomendación es que seas generoso con ella, pero depende de tu gusto. Agrega una pizca de orégano para darle un toque más fresco al tomate cuando llegue a nuestro paladar.

para darle un toque más fresco al tomate cuando llegue a nuestro paladar. Añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra para redondear todos los sabores.

Si sigues los pasos, enseguida vas a notar que el tomate frito está mucho más sabroso que antes y quedarás como un auténtico chef delante de todos tus invitados.