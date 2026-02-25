El chef José Andrés tiene el truco para dar la vuelta a la tortilla: «Caramelizar la otra parte y boom»

Tiene el truco el chef José Andrés para dar la vuelta a la tortilla, caramelizar la otra parte puede ser esencial. Es momento de tener en cuenta lo que puede pasar con la ayuda de una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Estaremos pendientes de apostar por un giro radical que puede ser esencial y que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de conocer el truco de este experto que nos ayudará a crear una tortilla de esas que impresionan. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser clave. Una buena tortilla es un manjar fácil de preparar, rápido y saludable que no debes dejar escapar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de descubrir la manera de hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un giro radical que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que necesitamos al llegar a casa, nunca jamás has probado una tortilla igual.

Caramelizar la otra parte y boom

La tortilla de patatas puede ser con o sin cebolla, pero debemos reconocer que el punto de la cebolla caramelizada es de lo más especial. Podemos conseguir una mezcla de ingredientes que realmente sorprenderán a más de uno, con un extra de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días que tenemos por delante.

Es hora de conocer lo que podemos conseguir con la ayuda de un plus de buenas sensaciones y unos ingredientes básicos y baratos. Hasta ahora, aunque todo ha subido, las patatas se van manteniendo y los huevos, quizás han sido los que más han notado el aumento de precios.

Podremos conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera increíble.

Esta tortilla con el truco de José Andrés puede quedar de restaurante en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de ponerse manos a la obra a por ello.

Este es el truco de José Andrés para darle la vuelta a la tortilla

Nunca más vas a sufrir las consecuencias de una tortilla a la que no consigues darle la vuelta sin que se rompa o acaba en el suelo. La realidad es que un chef profesional, nos da el truco que necesitamos poner en práctica para hacer la tortilla de restaurante que queremos conseguir en casa.

El truco de este chef profesional no puede ser más sencillo: «Asegúrate de que el plato está mojado antes de colocarlo sobre la sartén». Te proponemos una receta para conseguir un extra de buenas sensaciones que pueden convertirse en la base de una cena o comida rápida de excepción.

Ingredientes:

750 gramos de patatas

2 cebollas

6 huevos

½ vaso de agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra fresca

Cómo preparar la tortilla de patatas con cebolla caramelizada: