La cuenta atrás para las oposiciones en Andalucía este 2026 ha comenzado. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho oficial la convocatoria para cubrir 5.047 plazas de nuevo ingreso en los cuerpos de Secundaria, Música y Artes Escénicas, y especialistas de FP. Este proceso, fruto de la tasa de reposición por jubilaciones y traslados, abre su plazo de solicitudes este mismo jueves y se cerrará el próximo 18 de marzo.

Se trata de una oportunidad masiva para lograr la estabilidad laboral en el sistema público andaluz, abarcando un abanico de 66 especialidades diferentes.

Reparto de plazas: Secundaria y FP concentran la oferta

El grueso de la convocatoria se lo lleva el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que suma un total de 4.406 plazas (incluyendo la reserva para personas con discapacidad).

No obstante, la oferta es variada y busca cubrir huecos estratégicos en todas las enseñanzas:

Secundaria : 4.406 plazas en 36 especialidades (destacando Educación Física con 503 y Matemáticas con 255).

: 4.406 plazas en 36 especialidades (destacando Educación Física con 503 y Matemáticas con 255). Profesores de FP (Sectores Singulares): 440 plazas en 10 especialidades, con Cocina y Pastelería y Mantenimiento de Vehículos a la cabeza.

(Sectores Singulares): 440 plazas en 10 especialidades, con Cocina y Pastelería y Mantenimiento de Vehículos a la cabeza. Música y Artes Escénicas : 201 plazas repartidas en 20 disciplinas, desde Guitarra hasta Cante Flamenco.

: 201 plazas repartidas en 20 disciplinas, desde Guitarra hasta Cante Flamenco. Promoción interna: se añaden 120 plazas adicionales para que funcionarios del subgrupo A2 puedan acceder al cuerpo de Secundaria.

La gestión será totalmente telemática a través de la web de la Consejería, lo que permitirá agilizar un proceso que moverá a decenas de miles de personas y cientos de tribunales en apenas un mes de actividad.

Novedades en el baremo: se premia el aprobado sin plaza

Esta convocatoria de oposiciones en Andalucía introduce cambios significativos en 2026 que los opositores deben conocer. Por primera vez, se ha incluido una puntuación específica para premiar el esfuerzo previo: haber aprobado la fase de oposición en hasta dos procesos anteriores (desde 2012) en la misma especialidad sumará puntos en el baremo de méritos.

Además, se incorpora la valoración de la Competencia Digital Docente, adaptando las oposiciones a las nuevas exigencias tecnológicas de las aulas.

En el plano social, la Junta mantiene las medidas de conciliación, permitiendo que las mujeres lactantes recuperen el tiempo empleado en la alimentación de sus hijos durante el examen, o el aplazamiento de pruebas por motivos relacionados con el parto.

Un proceso sostenible y blindado

Al ser un procedimiento íntegramente digital (desde la solicitud hasta la entrega de la programación didáctica), la Junta calcula que se evitará la impresión de más de dos millones de folios. Este sistema no solo es más ecológico, sino que garantiza la seguridad y transparencia en la entrega de rúbricas y expedientes.

Con el plazo ya en marcha, Andalucía inicia una de las mayores renovaciones de su plantilla docente de la última década.