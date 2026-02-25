Marc Giró ya tiene fecha para abatir al ‘prime time’ de TVE con su nuevo programa ‘Cara al show’ en laSexta

Marc Giró ya tiene fecha de estreno para su nuevo programa en laSexta, Cara al Show, con el que competirá por la audiencia del prime time contra TVE, donde trabajaba hasta hace poco. Tras fichar por Atresmedia el pasado mes de enero, el humorista ha revelado cuándo llegará a la parrilla su nuevo espacio.

El prime time no es una franja desconocida para Marc Giró, que ocupaba la misma en La 2 con Late Xou. Con el programa, el humorista ha dado grandes alegrías a TVE, que ha marcado buenos datos de audiencia en la segunda cadena de la pública. Números que ahora espera arrastrar y aumentar a la cadena a la que vuelve, en la que ha trabajado en programas como Zapeando. Además, también pasó por Espejo Público y presentó una de las precampanadas de Feliz Año Neox.

Ahora, Atresmedia ha apostado por Marc Giró para reforzar su prime time, que ya domina con El Hormiguero en Antena 3, e incrementar así el acumulado de sus cadenas. Su elenco protagonista del prime time estará formado, así, por Pablo Motos y uno de los presentadores que más ha dado que hablar en los últimos meses, Giró, cuyo rival principal será, por tanto, La revuelta de David Broncano.

El nuevo programa de Marc Giró en laSexta

Aunque en un principio se especuló con que la salida de Marc Giró de TVE estuvo motivada por razones económicas, el humorista lo negó. Horas después de hacerse oficial su fichaje, detalló que «no todo es por dinero». Es más, este nuevo proyecto coincide con uno de los mejores momentos profesionales de Giró, que fue uno de los triunfadores de los Premios Iris 2026. Fue reconocido como Mejor presentador de entretenimiento y se alzó ganador también en las categorías de Mejor programa y Mejor dirección, además de llevarse el Premio de la Prensa Especializada.