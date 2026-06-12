La salsa bechamel perfecta para croquetas ha sufrido transformaciones en las cocinas profesionales. Una salsa que es la base de unas buenas croquetas caseras, pero conseguir el equilibrio entre cremosidad y consistencia no es fácil. Además, la masa demasiado líquida dificulta el moldeado, mientras que el exceso de harina puede convertir las croquetas en una masa más pesada. Por ello, varios cocineros han popularizado una técnica que está revolucionando esta receta clásica incorporando gelatina neutra a la mezcla.

El ingrediente fundamental: la gelatina

La gelatina puede parecer un ingrediente extraño en una salsa tradicional, pero cumple una función muy concreta. En el momento del enfriado, aporta consistencia a la masa, facilitando su reposo y la formación de las croquetas. Sin embargo, al entrar en contacto con el calor de la fritura pierde su capacidad espesante y permite que el interior recupere toda su cremosidad. Esta técnica permite reducir la cantidad de harina utilizada y es uno de los factores que más influyen para que una croqueta quede compacta y pesada. Algunos chefs afirman que cuanto menos harina lleve la masa, más suave y jugosa queda la textura final.

Recomendación de los expertos

Lo más importante de esta bechamel es que su base mantienen los ingredientes clásicos: mantequilla, harina y leche. Aunque los cocineros que utilizan esta técnica incorporan hojas de gelatina neutra hidratas a la mezcla caliente de leche y nata antes de unir todos los ingredientes.

Una de las fórmulas más comentadas emplea aproximadamente:

100-140 gramos de harina.

Mantequilla como base del roux.

Leche entera y nata para aportar mayor cremosidad.

Gelatina neutra en hojas hidratada.