El truco de los chefs expertos para que la salsa bechamel quede jugosa y riquísima: «Se hace con gelatina, 100 g de harina y mantequilla»
Cada vez más chefs españoles usan gelatina en la receta tradicional de la bechamel
La salsa bechamel perfecta para croquetas ha sufrido transformaciones en las cocinas profesionales. Una salsa que es la base de unas buenas croquetas caseras, pero conseguir el equilibrio entre cremosidad y consistencia no es fácil. Además, la masa demasiado líquida dificulta el moldeado, mientras que el exceso de harina puede convertir las croquetas en una masa más pesada. Por ello, varios cocineros han popularizado una técnica que está revolucionando esta receta clásica incorporando gelatina neutra a la mezcla.
El ingrediente fundamental: la gelatina
La gelatina puede parecer un ingrediente extraño en una salsa tradicional, pero cumple una función muy concreta. En el momento del enfriado, aporta consistencia a la masa, facilitando su reposo y la formación de las croquetas. Sin embargo, al entrar en contacto con el calor de la fritura pierde su capacidad espesante y permite que el interior recupere toda su cremosidad. Esta técnica permite reducir la cantidad de harina utilizada y es uno de los factores que más influyen para que una croqueta quede compacta y pesada. Algunos chefs afirman que cuanto menos harina lleve la masa, más suave y jugosa queda la textura final.
Recomendación de los expertos
Lo más importante de esta bechamel es que su base mantienen los ingredientes clásicos: mantequilla, harina y leche. Aunque los cocineros que utilizan esta técnica incorporan hojas de gelatina neutra hidratas a la mezcla caliente de leche y nata antes de unir todos los ingredientes.
Una de las fórmulas más comentadas emplea aproximadamente:
¿Cuál es el verdadero secreto?
Los expertos como el chef Dani García y otros cocineros especializados en croquetas defienden que la gelatina no cambia el sabor de la bechamel. Su único objetivo es ayudar a regular y estabilizar la masa durante el reposo para conseguir croquetas fáciles de moldear y con un interior mucho más suave después de freírlas. Además, los profesionales aseguran que el cocinar bien la harina para eliminar el sabor crudo, añadir los líquidos poco a poco y dejar reposar la masa varias horas en frío antes de formar las croquetas es algo fundamental.
La popularidad de la técnica
Este truco utilizado en algunas cocinas profesionales se está extendiendo cada vez más entre aficionados y amantes de la gastronomía. La probabilidad de obtener una bechamel ligera, cremosa y fácil de trabajar ha convertido a la gelatina en uno de los ingredientes estrella para quienes buscan un toque de calidad y llevar sus croquetas caseras al siguiente nivel.