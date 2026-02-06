Ibiza ya lo tiene todo listo para su cita más sabrosa del año, el concurso mundial de arroz de matanzas que se celebra este sábado 7 de febrero con la participación final de 166 equipos, cifra que supone un nuevo récord y confirma el éxito y la proyección de este consolidado encuentro gastronómico.

Este certamen rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía ibicenca, tradicionalmente elaborada durante la matanza del cerdo. Más allá de la competición, el evento pone en valor el producto local, la cultura popular y las tradiciones culinarias de la isla, manteniendo viva una receta que forma parte de la identidad de la isla de Ibiza, a la vez que se transmite a generaciones futuras.

Los arroces serán valorados por un jurado compuesto por 15 personas, formado por representantes del ámbito cultural y social del municipio y conocedores de la cocina popular ibicenca, que tendrán en cuenta aspectos como el sabor, la calidad del producto o la fidelidad a la receta tradicional.

Como es tradición, el evento se celebrará en calles céntricas del núcleo urbano de Sant Antoni, teniendo como principales puntos de referencia la plaza de s’Era d’en Manyà y el aparcamiento de la calle Sant Rafel.

Los distintos puestos participantes se distribuirán a lo largo de varios tramos de las calles Bartolomé Vicente Ramón, Cervantes, Antoni Riquer, Sant Rafel, Ignasi Riquer y Vara de Rey, configurando un amplio recorrido gastronómico y festivo en pleno corazón del municipio, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar del ambiente, la música y la cocina en directo.

No sólo arroz

La actividad comenzará a las 11:00 horas con el reparto de material a los equipos, que podrán iniciar la elaboración de sus platos.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 12 horas en la plaza de s’Era d’en Manyà, con una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Can Bonet. A continuación, se presentará por primera vez el himno del concurso, una de las novedades de esta edición.

Ambas actuaciones se repetirán a las 12:45 horas en el aparcamiento de la calle Sant Rafel.

La música será protagonista durante todo el día con las actuaciones de Los Corleone (13.30), Maya Alexander Band (17.00), Groove Garage (18.30) y Esta me la sé (19.00).

El ambiente festivo se completará con la animación itinerante de la Xaranga 1Ronda+1 y el camión musical de Soul Doctor, además de las sesiones musicales de Dj Riczco, Dj Mcarthy, Dj Kevin & Friends, Setero Groovers Dj y Dj Kevin Lyon – Dj Nells.

El arroz popular se elaborará en el aparcamiento de la calle Antoni Riquer, y en los diferentes puestos se realizará recaudación solidaria a beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC).