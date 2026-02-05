Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, se ha desplomado este jueves cerca de un 13%, perdiendo todo lo ganado desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos (EEUU). La divisa digital acumula un descenso cercano al 20% en la última semana, pasando de intercambiarse por más de 78.600 dólares a poco más de 63.700 dólares. Con todo, la racha bajista comenzó a principios de octubre del año pasado, rompiendo con la tendencia que han marcado otros activos como el oro o los valores bursátiles.

Así, Bitcoin ha alcanzado niveles anteriores al Gobierno de Trump, cuando cierta euforia por la criptomoneda se desató al considerar los mercados que el republicano iba a ser más favorable a ella. Es decir, actualmente se intercambia por lo mismo que en el último trimestre de 2024, hace dos años.

En ese mismo tiempo, el oro se ha revalorizado alrededor de un 80%, demostrando que sigue siendo el líder de los activos refugio del mundo frente a un joven Bitcoin que no acaba de estabilizarse. En el caso del S&P 500, principal índice bursátil de EEUU, la revalorización ha sido en ese periodo de alrededor del 19%.

Es decir, todos aquellos inversores que apostaron sus ahorros por la criptomoneda en aquella época y realizaron más movimientos, han perdido poder adquisitivo al no haber sido capaces de refugiarse de la inflación. Sin embargo, los que invirtieron en oro tuvieron la suerte de casi multiplicar por dos su dinero.

La victoria de Donald Trump en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024 fue el pistoletazo de salida al rally de Bitcoin, que casi duplicó su valor para llegar a cotizar en el entorno de los 125.000 dólares el pasado otoño, espoleado por las promesas de Trump de convertir a EEUU en la capital planetaria de las criptomonedas, crear una reserva estratégica de Bitcoin y nombrar reguladores que apostasen por los activos digitales.

Causas de la caída de Bitcoin

«El sentimiento se ha deteriorado drásticamente», ha asegurado Jasper De Maere, estratega de la firma comercial Wintermute, al diario Financial Times, advirtiendo de que «el mercado de criptomonedas todavía se siente cansado, ya que vemos poco apetito por parte de nadie para intervenir de manera convincente en estos niveles».

«En nuestra opinión, esta venta constante indica que los inversores tradicionales están perdiendo interés y que el pesimismo general sobre las criptomonedas está creciendo», apuntaba este miércoles la analista del Deutsche Bank Marion Laboure en una nota a clientes, recogida por CNBC.

Por otro lado, el mundo tecnológico en general se ha resentido esta semana. El martes, las acciones de servicios de datos y software retrocedieron con fuerza, arrastrando al mercado en general a la baja, tras el lanzamiento de una herramienta de automatización para abogados de la firma de inteligencia artificial (IA) Anthropic.

Además, las acciones de fabricantes de chips e infraestructura de IA cedieron un repunte inicial y cayeron bruscamente, ya que los inversores abandonaron las acciones tecnológicas para centrarse en sectores más sensibles a la economía.

En una mala racha semanal, Bitcoin se ha visto arrastrado por el pesimismo inversor, perdiendo todo lo ganado en los últimos dos años, pese al incremento de la liquidez a nivel mundial en ese periodo y a la revalorización del resto de activos tradicionales.