Ánforas, 1.574 monedas, lámparas y espadas de un valor incalculable incautadas en el aeropuerto de Palma cuando una mujer intentaba sacarlas de la isla, y que ahora se van a inventariar y estudiar por parte del Museo de Mallorca.

Fue en octubre de 2024 cuando las fuerzas del orden se incautaron en el aeropuerto de Palma un conjunto de monedas, que abarcan desde época griega hasta la Edad Media, que la mujer intentaba exportar.

La investigación posterior constató que en el domicilio de esta persona había más material arqueológico expoliado, así como más monedas, ánforas, lámparas y espadas, que fue también intervenido.

El capitán jefe del Seprona en Baleares, Pedro Manuel García, ha explicado que hay tres personas investigadas por estos hechos, todas ellas de nacionalidad alemana y una de las cuales podría estar fallecida.

Asimismo, García ha afirmado que se trata de una de las incautaciones de material arqueológico más importantes que se ha realizado en Mallorca.

La directora del Museo de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, ha subrayado que las monedas abarcan desde la época griega pasando por época romana imperial, del Bajo Imperio, de época andalusina temprana, bizantina, medieval y contemporánea.

«A veces estos hallazgos podrían hacer modificar la historia de Mallorca», ha recordado, agregando que expoliar es «quitar parte de la historia» de la isla. También ha lamentado que las piezas se encuentran en un «deficiente» estado de conservación.

Durante todo este tiempo, el material ha permanecido depositado en el Museo de Mallorca, que hasta ahora ha inventariado todas las monedas incautadas e inicia el proceso de inventario y estudio técnico del resto del conjunto.

Con el objetivo de realizar una primera aproximación científica a su valor patrimonial y documentar de manera rigurosa cada una de las piezas, ahora se determinará también si los elementos son realmente de yacimientos de Mallorca o si provienen de otros lugares

Expolio arqueológico

El lote incluye un total de 1.574 monedas expoliadas, que abarcan muchas épocas, lo que pone de manifiesto la amplitud cronológica y el «enorme interés histórico» del conjunto.

El estudio, inventario y catalogación de todo este material permitirá aportar al juzgado la información técnica necesaria.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que, una vez hecho el inventario, en unos meses se expondrá en el Museo de Mallorca las piezas más relevantes del conjunto.

«El Consell de Mallorca protege y defiende el patrimonio histórico de nuestra isla, que es un bien colectivo y forma parte de nuestra identidad», ha subrayado, a la vez que ha agradecido la colaboración de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el expolio arqueológico.

En esta línea, Roca ha remarcado que el expolio arqueológico no sólo implica la pérdida de piezas, sino sobre todo la pérdida de información histórica y científica.

«Cuando una pieza es extraída de su contexto arqueológico, se pierde una parte fundamental de su valor, porque dejamos de saber de dónde proviene exactamente, con qué otro elemento se relacionaba o qué significado tenía», ha expuesto.