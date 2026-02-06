Vecinos del pueblo de Armengol estallan por la inmigración ilegal: «No se puede ir tranquilo por la calle»

Vox Baleares ha vuelto a la carga con un nuevo vídeo en el que se denuncia la creciente inseguridad callejera que hay en muchos lugares de Mallorca a causa de la inmigración masiva. Ésta vez, el líder del partido en el archipiélago, Gabriel Le Senne, se ha trasladado hasta Inca, el pueblo de Francina Armengol, para charlar con un joven vecino que asegura estar «cansado» de «no poder ir tranquilo por las calles» de su propia ciudad.

En el vídeo, este residente inquero cuenta que el pueblo recibe «muchísimos inmigrantes ilegales que vienen a delinquir, a molestar y a dejar desorden». Durante su conversación con el actual presidente del Parlament balear, el joven afirma que en Inca, «seas chico o chica, vas inseguro por las calles».

Además, el protagonista del vídeo se retrotrae a tiempos pasados y establece una dolorosa comparación. «Antiguamente mi padre podía ir tranquilamente por la calle y no pasaba absolutamente nada. Ahora tienes que ir con mil ojos a que no te metan la mano en el bolsillo o salgas de fiesta con tus amigos y tengas que llegar a casa con un ojo morado», comenta sin pelos en la lengua mientras recorre las calles de su pueblo, actualmente gobernado por el PSOE.

El primer vídeo de este estilo publicado por Vox Baleares generó una gran controversia al señalar que el municipio de Manacor está lleno de comercios regentados por personas de origen marroquí. En el vídeo, el líder local, Esteban Sureda, recorre junto al presidente del Parlament el centro de la ciudad, especialmente la plaza Ramon Llull y la avenida del Torrent, mientras dialoga con vecinos.

En el post se muestran numerosos carteles de establecimientos con tipografía árabe. «Aquí no jugamos en igualdad de condiciones. Una barbería marroquí —de las que hay muchas en la ciudad— cobra el corte de pelo a 7 euros, mientras que los peluqueros de toda la vida tienen que cobrar 20 euros para poder llegar a fin de mes.

En la segunda entrega que hizo la formación de Abascal, una vecina del mismo pueblo manifestó que «los que no comen jamón se organizan en grupitos y entran a robar en muchísimos sitios». Esta mujer también contó que la situación en Manacor es «terrible». «Todo ha cambiado mucho. Yo por la noche no me atrevo a salir porque es peligroso. Una vez me entraron a robar, puse la denuncia pero nunca más se supo», explicó.