La edil que ha acusado al alcalde de Móstoles de acoso sexual contrata al abogado de la socialista Zaida Cantera

La ex edil del Ayuntamiento de Móstoles Ana Mate, que renunció a su acta como concejala de Digitalización y Nuevas Tecnologías en 2024, ha dado un paso inédito en la política local al contratar al abogado Antonio Suárez-Valdés para presentar una denuncia de acoso sexual contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista (Partido Popular).

La ex concejala buscaba un abogado mediático especializado en intervenciones en televisión y lo ha encontrado en Antonio Suárez-Valdés, conocido por haber defendido a la socialista Zaida Cantera en el popular caso de acoso sexual en el Ejército de 2012.

El letrado representó a la ex comandante del Ejército de Tierra, quien denunció acoso sexual por parte de un superior y logró una condena judicial que marcó un precedente en la justicia militar en España.

La ex concejal Ana Mate acusó internamente al alcalde Manuel Bautista de presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento de Móstoles. Después ha decidido dar el paso de acudir a la justicia con el respaldo del abogado Antonio Suárez-Valdés, especialista en derecho militar, laboral y penal.

Manuel Bautista se declara víctima de una venganza

Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha negado categóricamente este jueves las acusaciones y ha descartado dimitir de su cargo. En una comparecencia pública, Bautista defendió que el caso fue archivado por falta de pruebas en el comité interno del PP y señaló que no existe denuncia judicial hasta la fecha. Bautista ha apelado a la presunción de inocencia y ha asegurado que su partido le ha mostrado un respaldo unánime.

El regidor explicó que en 2023 la concejal Ana Mate Lorden le trasladó su interés por asumir mayores funciones y le propuso ser vicealcaldesa, planteando al mismo tiempo mantener su actividad profesional externa como docente. El alcalde le respondió que «un cargo de esa responsabilidad exige dedicación plena al servicio público».

Además, Manuel Bautista recordó que la edil nunca trasladó a la dirección del PP denuncias sobre acoso sexual: «Quiero, además, aclarar un dato objetivo que tampoco se está contando. Esta persona remitió ocho o nueve correos electrónicos dirigidos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, trasladando distintas quejas. En ninguno de esos mensajes se hacía referencia a ningún tipo de acoso sexual. Esa expresión aparece únicamente después a través de manifestaciones realizadas por su abogado, pero no en los escritos personales enviados por ella misma».