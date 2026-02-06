Turismo grafitero en Mallorca: alemanes presumen de vandalizar zonas emblemáticas de Palma

El turismo grafitero aterriza en Mallorca. Una cuenta de Instagram de origen alemán evidencia que muchos turistas viajan a la isla para vandalizar zonas emblemáticas de la ciudad de Palma con todo tipo de dibujos en vagones de trenes, zonas costeras, comercios y hasta árboles del centro de la capital balear.

Esta nueva cuenta detectada por OKBALEARES en redes sociales publica sus grafitis que realizan en distintas ciudades europeas como Berlín, Breslavia, Szczecin, Wroclaw o Praga. Mallorca de las acciones de estos vandálicos, quienes operan mayoritariamente en zonas de Palma como Santa Catalina, la plaza de la Drassana o la Estación Intermodal.

En algunos de los posts de esta cuenta alemana también se pueden ver grafitis en muros de centros escolares, vagones de trenes del Servei Ferrroviari de Mallorca (SFM) o en fachadas de grandes centros comerciales como el Toys»R»Us, ubicado entre el polígono de Son Castelló y el barrio de Son Cladera.

Desde hace años, la Policía Local de Palma cuenta con un grupo especializado en la investigación y localización de estos delincuentes. Y es que hace unas semanas este periódico informó sobre otra cuenta de Instagram en la que se puede ver a los grafiteros pintarrajeando y vandalizando coches estacionados en pleno centro de la capital balear.

Estos autores, la gran mayoría jóvenes de nacionalidad extranjera, optan por tener una presencia muy activa en redes sociales retroalimentándose entre ellos para dar visibilidad a sus acciones, eso sí, sin mostrar el rostro en ningún momento para que no puedan ser identificados y posteriormente detenidos por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma.

El Ayuntamiento de Palma a través de la empresa municipal de limpieza Emaya borró en 2025 alrededor de 10.000 pintadas vandálicas en mobiliario urbano, vía pública y edificios, lo que supone un incremento de más del 78% desde el año 2022 cuando gobernaba el ex alcalde socialista José Hila.

En concreto, hasta 5.198 grafitis fueron retirados en 2022; 5.294, en 2023, y 5.820, en 2024. La evolución del servicio se ha acelerado de forma notable en el último año, hasta superar los 9.200 grafitis eliminados en el conjunto de los doce meses de 2025.

Y es que el Consistorio palmesano triplicó el pasado año su gasto en borrado de grafitis: casi 800.000 euros (744.000 euros en 2025 hasta la fecha de hoy) frente a los 286.859 invertidos el año pasado. Una diferencia notable en efectividad e inversión que pone en evidencia la dejadez y permisividad del anterior gobierno con las pintadas vandálicas que se hicieron las dueñas de decenas de edificios del centro histórico.

Hay que recordar que la actual Ordenanza Cívica de Palma considera una sanción muy grave realizar pintadas vandálicas y lo sanciona con hasta 3.000 euros. También se utilizan drones y cámaras de vigilancia para ‘cazar’ in fraganti a los autores de los grafitis y poner coto y hacer frente a estos actos de gamberrismo que degradan la imagen de la capital balear.

De esta manera, la sanción por este concepto pasó a ser tipificada como sanción muy grave (multa de hasta 3.000 euros, frente a los 300 de antes) con el añadido de que si afecta a un inmueble histórico, catalogado o protegido se denuncia por la vía penal y si los que hacen las pintadas son menores de edad, «tendrán que responder sus padres por estas actuaciones», advirtió el alcalde de Palma, Jaime Martínez.