La guerra de Palma contra los grafitis se salda con 10.000 pintadas vandálicas borradas en 2025

La guerra de Palma contra los grafitis se salda con 10.000 pintadas vandálicas borradas por la empresa municipal Emaya en mobiliario urbano, vía pública y edificios en el pasado año 2025, lo que supone un 78,6% de incremento desde el año 2022 cuando gobernaba en la capital balear el ex alcalde socialista José Hila.

Así lo ha informado el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de eliminación de grafitis de 2025.

«El incremento de más del 78,6% de grafitis eliminados, llegando a casi 10.000 retirados en todo 2025, superando las cifras de años anteriores, hace ser optimistas y apoya la estrategia de Emaya y el Ayuntamiento de Palma para la eliminación de este atentado contra el patrimonio de la ciudad», ha destacado el regidor.

«El Ayuntamiento se comprometió a trabajar sin descanso para eliminar el mayor número de grafitis y los resultados que se desprenden de las operativas que desde Emaya se están llevando a cabo así lo revalidan», ha continuado Bauzá, quien ha incidido en que «el 78,6 % de incremento de grafitis eliminados no responde a un capricho de este equipo de gobierno municipal, sino al esfuerzo que éste está llevando a cabo con la ayuda de los trabajadores de Emaya, que son los que hacen posible estas cifras».

El balance se ha dado a conocer en el transcurso de una convocatoria informativa llevada a cabo en la zona de los institutos, con la presencia de directivos del departamento de Qualitat Urbana de la empresa.

«Ponemos a disposición de la ciudadanía todos los recursos humanos y materiales que tenemos para hacer de Palma una ciudad más limpia; seguiremos trabajando sin descanso», ha incidido el regidor, quien también ha puesto en valor otros factores determinantes en las labores de limpieza, como es la ejecución del programa especial Palma a punt.

Paralelamente, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma ha agradecido la colaboración ciudadana a la hora de dar aviso sobre nuevos actos vandálicos, y la capacidad de respuesta de la empresa municipal para recuperar el aspecto habitual de estos espacios.

Las actuaciones se concentran en mobiliario urbano, vía pública y fachadas de edificios. De este modo, 5.198 grafitis fueron retirados en 2022; 5.294, en 2023, y 5.820, en 2024. La evolución del servicio se ha acelerado de forma notable en el último año, hasta superar los 9.200 grafitis eliminados en el conjunto de los doce meses de 2025.

Durante el acto informativo de este viernes, Bauzá ha recordado que la nueva Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Palma contempla la producción y generación de grafitis como una infracción muy grave, sancionada con multas de hasta 3.000 euros.

La normativa se aplica a comportamientos vandálicos en espacios públicos, mobiliario urbano, fachadas y otros elementos, con el objetivo de preservar el entorno y la convivencia ciudadana.

Además de disuadir la comisión de estas conductas incívicas, la Ordenanza Cívica busca, según el regidor, reforzar el compromiso colectivo para la conservación del patrimonio de la ciudad.