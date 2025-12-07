Palma en guerra contra las pintadas vandálicas: triplica el gasto en su borrado, casi 800.000 euros

El Ayuntamiento de Palma en guerra contra las pintadas vandálicas, ha triplicado el gasto en su borrado en el presente año, casi 800.000 euros (744.000 euros en 2025 hasta la fecha de hoy) frente a los 286.859 invertidos el año pasado y ha cuadruplicado el número de grafitis eliminados de mobiliario, vía pública y edificios: 8.321 suprimidos, frente a los 2.660 que el anterior gobierno del ex alcalde socialista, José Hila, retiró en 2021.

Una diferencia notable en efectividad e inversión que pone en evidencia la dejadez y permisividad del anterior gobierno con las pintadas vandálicas que se hicieron las dueñas de decenas de edificios del centro histórico. Una degradación del espacio urbano, en línea con el deficiente servicio de limpieza que llevaba a cabo en las calles de la capital balear, el ex concejal socialista Ramon Perpinyà.

El también presidente de la empresa de limpieza Emaya culminó su patente pasividad y pésima gestión municipal, con el peor reconocimiento posible que podía tener por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Así, en la recta final de la pasada legislatura, la OCU hacía público el resultado de su encuesta de satisfacción ciudadana que situaba a Palma como la ciudad que los residentes peor valoraban en materia de limpieza, y por tanto, la más sucia de España.

Aunque hay un largo trecho hasta recuperar la normalidad, y que al menos la capital balear se vaya acercando a aquella que en 2015 fue nombrada por la revista The Time como el mejor lugar para vivir, en materia de borrado de pintadas vandálicas sin duda no hay color, entre el anterior y el actual gobierno municipal.

El mayor gasto, inversión y eficacia lo avalan los números y datos sobre el particular. Si en 2021 fueron 2.660 las pintadas retiradas y éstas ascendieron en 2022 a 5.198, en 2023 la cantidad fue similar (5.294). Ya en la presente legislatura el primer año, 2024 fueron 5.820 los grafitis borrados y en 2025, la cifra se ha disparado hasta los 8.321.

El coste total de los trabajos de eliminación de grafitis en mobiliario, vía pública y edificios se sitúa en la misma línea ascendente: 2021 un total de 166.691,05 euros; en 2022 fueron 173.822,26; en 2023 un total de 155.898,07, y ya con la presente legislatura en marcha en 2024 unos 286.859 euros, y en 2025, hasta la fecha el Ayuntamiento lleva gastados, 744.943,63 euros.

La limpieza de grafitis en el centro histórico se complementa con las actuaciones contra las pintadas vandálicas que realiza periódicamente Emaya en las diferentes barriadas de la ciudad.

Aunque la mayor compañía municipal dispone de un equipo de eliminación de grafitis bajo demanda para todo el término municipal de Palma, no obstante, este equipo atiende únicamente a edificios de titularidad pública o privada sin catalogación.

Esto ha obligado a la contratación de un personal especializado en su eliminación. Como viene apuntando desde el arranque de la legislatura, el teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenc Bauzá, el objetivo del Consistorio es «eliminar los grafitis lo antes posible,» aplicando la idea de «pintada realizada, pintada retirada» y pidiendo «la colaboración de los ciudadanos para acabar con los comportamientos que perjudican la imagen de Palma”.

A una mayor eficacia y compromiso hay que sumar la política de mano dura contra los incívicos tras la aprobación de una nueva ordenanza municipal que impone importantes sanciones a los autores de las pintadas, en especial, si se realizan sobre edificios protegidos, catalogados o emblemáticos. Las multas por pintadas vandálicas pueden llegar hasta los 3.000 euros.