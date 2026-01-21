Los grafiteros de Mallorca tienen un nuevo objetivo: vandalizan los coches aparcados en el centro de Palma

A pesar de todos los esfuerzos del Ayuntamiento de Palma para borrar las pintadas vandálicas por toda la ciudad, los grafiteros siguen haciendo de las suyas. Esta vez se han reinventado y en esta ocasión han sido ‘cazados’ pintarrajeando y vandalizando coches que se encuentran estacionados en pleno centro de la capital balear.

OKBALEARES ha podido saber que los grafiteros tienen cuentas en la red social Instagram donde suben todos sus dibujos realizados con el clásico spray de colores en numerosos lugares de Mallorca: sitios abandonados, skateparks, barreras metálicas de comercios, coches estacionados o los muros del Parc de Sa Riera de Palma.

Estos autores, la gran mayoría jóvenes de nacionalidad extranjera, optan por tener una presencia muy activa en redes sociales retroalimentándose entre ellos para dar visibilidad a sus acciones, eso sí, sin mostrar el rostro en ningún momento para que no puedan ser identificados y posteriormente detenidos por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma.

La gran mayoría de estas pintadas vandálicas aparece acompañada de una firma identificativa con la que los grafiteros reclaman la autoría de sus dibujos. Además, actúan normalmente en grupo de manera sistemática, continuada y planificada.

El Ayuntamiento de Palma declara la guerra a los grafiteros

El Ayuntamiento de Palma a través de la empresa municipal de limpieza Emaya borró en 2025 alrededor de 10.000 pintadas vandálicas en mobiliario urbano, vía pública y edificios, lo que supone un incremento de más del 78% desde el año 2022 cuando gobernaba el ex alcalde socialista José Hila.

En concreto, hasta 5.198 grafitis fueron retirados en 2022; 5.294, en 2023, y 5.820, en 2024. La evolución del servicio se ha acelerado de forma notable en el último año, hasta superar los 9.200 grafitis eliminados en el conjunto de los doce meses de 2025.

Y es que el Consistorio palmesano triplicó el pasado año su gasto en borrado de grafitis: casi 800.000 euros (744.000 euros en 2025 hasta la fecha de hoy) frente a los 286.859 invertidos el año pasado. Una diferencia notable en efectividad e inversión que pone en evidencia la dejadez y permisividad del anterior gobierno con las pintadas vandálicas que se hicieron las dueñas de decenas de edificios del centro histórico.

Hay que recordar que la actual Ordenanza Cívica de Palma considera una sanción muy grave realizar pintadas vandálicas y lo sanciona con hasta 3.000 euros. También se utilizan drones y cámaras de vigilancia para ‘cazar’ in fraganti a los autores de los grafitis y poner coto y hacer frente a estos actos de gamberrismo que degradan la imagen de la capital balear.

De esta manera, la sanción por este concepto pasó a ser tipificada como sanción muy grave (multa de hasta 3.000 euros, frente a los 300 de antes) con el añadido de que si afecta a un inmueble histórico, catalogado o protegido se denuncia por la vía penal y si los que hacen las pintadas son menores de edad, «tendrán que responder sus padres por estas actuaciones», advirtió el alcalde de Palma, Jaime Martínez.