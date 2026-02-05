El jefe de Gabinete de la consellera de Turismo dimite tras destaparse que se llevó una VPO de Alicante

Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, ha dimitido tras destaparse su vinculación a una de las viviendas del escándalo en Alicante. En su caso, quien aparece como propietaria de esa vivienda es la madre de sus hijas. Ha sido la Consellería de Turismo la que, a través de un comunicado, ha hecho pública la decisión del hasta ahora alto cargo autonómico. La dimisión será efectiva este domingo, al regreso de la misión institucional de la que participa también Miguel Ángel Sánchez.

Se trata de la tercera dimisión que se produce en torno al escándalo de las viviendas de protección pública, después de que renunciaran también a sus cargos la concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y María Pérez-Hickman. Esta última, dimitida también como directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante.

La dimisión del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo se ha producido, además, en los prolegómenos del Pleno Extraordinario acerca de la citadas viviendas en el Ayuntamiento de Alicante, que se celebrará la tarde de este mismo jueves.

En concreto, en el caso de Miguel Ángel Sánchez, según versa en ese comunicado de la Consellería de Turismo, Sánchez ha hecho constar, a su vez, a través de un escrito entregado a la consellera, Marián Cano, que «no tiene vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida en Alicante». Y que esa vivienda «fue adjudicada a una persona ajena su responsabilidad profesional».

Además, también ha hecho constar que él «no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación», que «pertenece por completo al ámbito privado de terceros».

Sánchez explica también en ese escrito, siempre según el comunicado de la Consellería de Turismo, que en una decisión «estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto» tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo de la dimisión que Sánchez argumenta es «la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar», lo que le lleva a considerar que «lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena», con el «único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada».