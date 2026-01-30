Dimite la concejal de Urbanismo de Alicante por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez,, ha dimitido tras estallar el escándalo de las adjudicaciones de una promoción de vivienda pública. La edil figura en la relación de adjudicatarios de las citadas viviendas, si bien, ha recalcado que ella se había inscrito en la cooperativa de La Condomina (Playa San Juan), antes de entrar en política. En concreto, en 2018. La dimisión se ha producido en un periodo en que ella se encuentra de baja por maternidad y será efectiva en los próximos días. Llevaba dos años y dos meses de desempeño público.

Esta es la segunda dimisión que se cobra el escándalo de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Alicante. Y se produce sólo unas horas después de que María Pérez-Hickman, hasta ahora directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento hubiera dimitido tras desvelarse que sus dos hijos también habían sido adjudicatarios de viviendas en la citada promoción.

Según ha revelado el Ayuntamiento en un comunicado, la concejal ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo. Y lo hecho, según las mismas fuentes, tras haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida.

Rocío Gómez es arquitecta de profesión. Nació en 1993. La edil ha destacado que ella entró en política después de formalizar su inscripción en una cooperativa de viviendas para acceder a un piso de protección pública, de la que era la cooperativista número 18. La promoción está ubicada en la zona más turística del municipio, la conocida Playa San Juan.

Horas antes de que dimitieran tanto Rocío Gómez como María Pérez-Hickman, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala había expresado su determinación de llegar «hasta el final y caiga quien caiga» en este caso. Las adjudicaciones en entredicho versan acerca de una promoción de vivienda pública en Playa San Juan, en Alicante, que se inició en 2018.