El jefe de Gabinete de la consellera de Turismo también se llevó una VPO de Alicante

Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, también está vinculado a una de las viviendas del escándalo en Alicante. En su caso, quien aparece como propietaria de esa vivienda es la madre de sus hijas.

No obstante, el alto cargo autonómico ha rechazado tener vinculación con esa vivienda, que según ha declarado a OKDIARIO, ella adquirió «sin que él lo supiera» y a la que ella se apuntó «con posterioridad» a su etapa de convivencia. De hecho, el jefe de Gabinete de la consellera de Turismo sostuvo que él «no tiene relación jurídica ni patrimonial» con la citada vivienda, sino que la misma «pertenece a otra persona privada» que, en este caso, es la madre de sus hijas. A pesar de ello, varios testigos afirman que él sí reside en la vivienda e, incluso, es frecuente ver al coche oficial recogerle en el bloque de apartamentos.

La vinculación del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo con la citada vivienda se ha destapado después de que la Conselleria de Vivienda haya reclamado a Miguel Ángel Sánchez que aporte documentación sobre un piso ubicado en la citada promoción de viviendas de Alicante, que está siendo investigada por la Administración autonómica tras destaparse que tanto la actual ex concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, como los dos hijos de la alto cargo municipal, María Pérez-Hickman, tienen viviendas en esa misma promoción.

La vivienda sobre la que se requiere esa documentación al jefe de Gabinete de la consellera de Turismo es en la que, como se ha dicho, aparece como propietaria la madre de sus hijas. Esta mujer es quien reside allí. En tanto que él lo hace en otro piso en un lugar diferente.

Tal como ha publicado OKDIARIO este 4 de febrero, la revisión efectuada por técnicos de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Vivienda acerca de las solicitudes para optar a un piso en la promoción del escándalo en Playa San Juan, en Alicante, ha revelado que hay más expedientes que indican la existencia de separación de bienes entre el solicitante y su cónyuge, sin que se haya aportado la documentación del citado cónyuge.

En el caso de esas viviendas, la Conselleria ha determinado solicitar más documentación a los cónyuges de los adquirientes. Y es ahí donde entra el jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, al que ahora se solicita información adicional, para garantizar si en su caso el procedimiento ha sido el correcto, o no.

El actual jefe de Gabinete de la consellera de Turismo inició sus vínculos con el Ayuntamiento de Alicante en el año 2025, de la mano de Ciudadanos. Y, en ese periodo, se convirtió en la persona de máxima confianza de la vicealcaldesa del mismo partido, Mari Carmen Sánchez, de quien en 2020 se convirtió en su jefe de Gabinete.

Cuatro años más tarde, en 2023, fue nombrado asesor. Esta vez, del Grupo Popular, y también en Turismo. Pero a inicios de agosto de ese año se convirtió en jefe de Gabinete de la nueva consellera de Turismo, Nuria Montes. Tras la salida de Montes, en noviembre de 2024, continuó en el mismo cargo con quien la relevó, Marián Cano.