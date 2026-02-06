Hoy, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos que irán tornándose más oscuros por la tarde, con posibilidad de lluvias débiles al inicio y al final del día. Las temperaturas descenderán ligeramente, especialmente en las zonas costeras y el viento moderado del suroeste irá amainando en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia con viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvia, especialmente en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados y aunque la mañana comenzará fresca, con una sensación térmica que podría descender hasta los 9, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que añadirá un toque de agitación al ambiente.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más denso y la probabilidad de chubascos aumentará, dejando un ambiente algo pesado. Con la puesta del sol a las 18:30, los bilbaínos disfrutarán de unas pocas horas de luz, pero es recomendable llevar paraguas, ya que la tarde se presenta propensa a sorpresas húmedas.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una ligera brisa que apenas se siente, pero a medida que avanza el día, el viento del sur se intensificará, trayendo consigo un panorama más agitado.

A medida que la tarde se aproxima, la probabilidad de lluvia se dispara al 90% y el cielo se tornará más denso y oscuro. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 km/h, haciendo que la sensación térmica baje a 7 grados. Con una humedad que puede llegar al 65%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Guecho: cielo nublado y lluvia a la vista

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, con solo un 5%, lo que permite disfrutar de un ambiente relativamente tranquilo. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 90%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, pero la sensación térmica podría sentirse más fresca debido a la humedad que alcanzará el 65%.

El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución. Con la salida del sol a las 08:22 y su puesta a las 18:30, Guecho disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque el ambiente se tornará pesado y húmedo a medida que se acerque la tarde.

Santurce: cielo variable con chubascos por la tarde

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde-noche sea más inestable, con un aumento en la nubosidad y probabilidades de chubascos. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aportando una sensación fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo o realizar actividades al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables. La atmósfera invita a salir y disfrutar de la jornada, así que no dudes en aprovechar el tiempo para desconectar y relajarte.

Cielos nublados y chubascos intensos en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, lo que puede dar una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde y noche, donde se esperan chubascos intensos. Con vientos del sur que soplarán a 20 km/h, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura máxima alcanzará solo los 17 grados.