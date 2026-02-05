Muere la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija de un ex futbolista del Sporting, a los 21 años

La modelo Cristina Pérez Galcenco ha sido hallada sin vida en la mañana del martes en su vivienda de la localidad malagueña de Caleta de Vélez. La joven de 21 años, que falleció por causas naturales, era hija del ex portero del Sporting de Gijón, Nacho Pérez, y la moldava Tatiana Galcenco. Nacida en Canarias en el año 2004, Cristina Pérez contaba con una trayectoria prometedora en el mundo del modelaje, habiendo desfilado en diferentes pasarelas de renombre alrededor del globo.

Pese a nacer en Lanzarote, Cristina se instaló desde sus primeros años en la localidad asturiana de Lugones. A los 14 años ya empezó su carrera como modelo en la reconocida Pasarela Campoamor, evento celebrado anualmente en Oviedo que aúna la moda y la música. En el Teatro Campoamor se convertiría en una de las figuras más reconocidas, y desde ahí dio el salto a las pasarelas de todo el mundo. Madrid, Londres, Milán, París o China fueron algunos de los lugares donde dejó su firma.

Actualmente, Cristina Pérez Galcenco residía en su domicilio de Caleta de Vélez (Málaga), donde convivía con su pareja. La organización de Pasarela Campoamor ha confirmado en público la noticia de su fallecimiento en la mañana del martes. La directora del evento, Graciela Suárez, ha reconocido «sentirse destrozada» al conocer los hechos y promete que se homenajeará a la fallecida en los próximos días.

¿Quién era la familia de Cristina Pérez Galcenco?

La familia de la modelo fallecida no se ha pronunciado al respecto por el momento. Su padre era el ex portero del Sporting de Gijón Nacho Pérez. El ex futbolista defendió la portería sportinguista en la década de los 70. Nacho formó parte del equipo que descendió en la temporada 1975/76, aunque logró ascender la siguiente campaña. En 1977, con el regreso del Sporting a primera, fichó por el Recreativo de Huelva de Segunda División. Cristina Pérez Galcenco contaba con raíces españolas y moldavas, las segundas de parte de su madre, Tatiana Galcenco.

¿Cómo murió la modelo Cristina Pérez?

Las primeras informaciones respecto al fallecimiento de la joven modelo de 21 años apuntan a una muerte por causas naturales. Cristina Pérez Galcenco fue encontrada sin vida en su domicilio de la localidad malagueña de Caleta de Vélez, sin signos de violencia. El mundo del modelaje ha reaccionado a su pérdida con consternación. Sus compañeros de profesión reconocen su papel como embajadora del mundo de la moda para España y, más concretamente, Asturias. También destacan su lado personal.