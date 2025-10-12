El Racing pierde los papeles en el Molinón: el árbitro pita el final, marcan el empate y se monta el lío

Surrealista la jugada que se ha vivido en el Molinón este domingo 12 de octubre durante los últimos segundos de partido en el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander con motivo de la jornada novena de Segunda División. El colegiado añadió ocho minutos con 2-1 a favor de los asturianos, pero por diversos acontecimientos, el partido llegó casi al 100. En la última jugada, el Racing centra al área, la defensa del Sporting despeja y el colegiado pita el final, segundos antes de que el equipo cántabro en un rechazo marque el empate. Evidentemente no sube al marcador, el partido termina y se monta un lío descomunal sobre el terreno de juego con un expulsado visitante.

Tremenda la que se ha liado este domingo en Segunda División sobre el césped del Molinón con el colegiado Orellana Cid como protagonista. Corría el minuto 99:45 tras ocho de añadido. Pero durante el descuento se había perdido bastante tiempo e incluso un jugador local había sido suspendido.

Casi en el minuto 100 de partido, el Racing de Santander cuelga un balón al área con 2-1 en el marcador y sube hasta su portero. El centro lo despeja la defensa del Sporting fuera del área con un cabezazo y cuando la pelota traspasa la frontal del área, el colegiado decide pitar el final.

Mientras los jugadores del Sporting celebran ya la victoria y solamente tres segundos después de pitar el final, un jugador del Racing le pega desde fuera del área y la pelota entra al fondo de la red. Ya no valía. Pero los jugadores del conjunto cántabro van corriendo hacia el colegiado y le montan el lío. Sangalli terminó incluso expulsado. Un lío que ha dejado al Racing bastante enfadado con esta decisión, aunque la realidad parece clara y no es otra que recalcar que el partido estaba acabado.