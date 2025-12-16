El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido a meros «bulos» las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante los peores meses de la pandemia de Covid en 2020 que se investigan en una pieza secreta. Así lo ha manifestado Pilar Alegría, titular de Educación y Deportes y portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

Alegría ha restado importancia a la investigación de Plus Ultra que tiene su origen en un auto de la Audiencia Nacional y que ahora investiga el Juzgado de Plaza de Castilla. «Es importante que los bulos no terminen devorando la verdad», se ha limitado a apostillar la ministra de Educación y Deportes.

La política socialista se ha retrotraído a noviembre de 2020 para recordar que «este país sufría la crisis sanitaria más importante» y que se salvaron a las empresas consideradas como estratégicas «con el fondo de rescate gestionado por la SEPI de 3.000 millones de euros en préstamos para empresas clave en nuestro país, fundamentalmente aerolíneas».

La ministra ha puesto de ejemplo otras empresas como «Volotea o Air Nostrum», y ha recalcado que todos los préstamos «mayoritariamente han sido devueltos con sus intereses». «Se tuvieron en cuenta criterios transparentes y de aspectos técnicos validados por el Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha defendido Alegría. «Este caso es claro y transparente». ha puesto en valor la política del PSOE.

En esta pieza secreta, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga el blanqueo internacional de la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno por un valor de 53 millones de euros.

En el marco de esa operación se detuvo a tres empresarios vinculados con la empresa: el dueño de la empresa, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, y otro empresario de Elda (Alicante) un Julio Martínez Martínez, y posteriormente liberados con medidas cautelares. Éste último habría presuntamente actuado como testaferro del ex presidente del Gobierno.

Julito Martínez es íntimo amigo de Zapatero desde hace varios años, al punto de que suelen correr juntos por la mañana por la zona habilitada de Monte de El Pardo. La investigación busca esclarecer si Zapatero utilizó presuntamente a su amigo como asesor en el trasiego de divisas desde Venezuela a España.

Último día de Alegría

La ministra portavoz se ha despedido hoy del Consejo de Ministros para ser la candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas en Aragón, que tendrán lugar el próximo 8 de febrero de 2026 en la región después de que esta semana, el presidente de la comunidad, el popular Jorge Azcón, haya adelantado los comicios allí.

«Cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto», ha manifestado al final de la rueda de prensa la líder del PSOE aragonés. «Para mí ha sido un auténtico honor, he sentido que ha sido un absoluto privilegio», ha subrayado visiblemente emocionada.

A su vez, ha bromeado con que ha habido días en los que atender a los medios ha sido «una pequeña tortura». «Estar aquí, poder ser la voz del Gobierno de España, explicar todas las políticas que venimos aprobado con el objetivo de mejorar la vida de la gente que», ha sido lo más destacado para Alegría. «Me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y muy emocionada», ha sentenciado.

Sánchez anunció durante la recepción de Navidad de este lunes que nombraría a otra mujer para sustituir a la política socialista en el cargo de portavoz del Ejecutivo. Sin embargo, no desveló la identidad de la ministra que ocuparía el cargo.

Alegría ha evitado dar un consejo a su sucesora, pero se ha limitado a pedirle que intente «hacer siempre bien su trabajo, con honestidad y rigor». No es tanto un consejo, sino por el camino que nos aplicamos en el día a día: honestidad, verdad y trabajo», ha concluido.