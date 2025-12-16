Carrilleras al vino tinto de Arguiñano: receta tierna y llena de sabor

Las carrilleras al vino tinto al estilo de Karlos Arguiñano son uno de esos platos que nunca fallan. Tradicionales, reconfortantes y llenas de matices, representan a la perfección la cocina casera bien hecha, esa que se cocina a fuego lento y que mejora con el paso del tiempo. Este corte de carne, situado en la parte de la mejilla del animal, destaca por su textura melosa cuando se guisa correctamente y por su enorme capacidad para absorber los sabores de la salsa.

Aunque hoy en día existen muchas versiones, las carrilleras de ternera al vino siguen siendo una de las más apreciadas. De hecho, si quieres conocer una preparación muy completa y clásica, puedes consultar esta receta de carrilleras de ternera al vino, perfecta como punto de partida para entender este plato.

El secreto de unas carrilleras tiernas

Arguiñano siempre insiste en la importancia del sofrito y del tiempo. No hay atajos si se busca una carne que se deshaga en la boca. Primero se sellan bien las carrilleras en una cazuela amplia con aceite de oliva, para que queden doradas por fuera y mantengan los jugos en su interior. Después se retiran y, en ese mismo aceite, se pochan cebolla, ajo, zanahoria y puerro, creando la base aromática del guiso.

El vino tinto es el siguiente protagonista. Al añadirlo, se desglasa el fondo de la cazuela, incorporando todos esos sabores concentrados. Aquí es donde nacen las auténticas carrilleras en salsa de vino tinto, una receta profunda y elegante que también puedes ver en esta versión detallada de carrilleras en salsa de vino tinto.

Cocción lenta: la clave del éxito

Una vez reincorporadas las carrilleras a la cazuela, solo queda dejar que el tiempo haga su trabajo. A fuego suave, durante al menos dos horas, la carne se vuelve increíblemente tierna. Para quienes no disponen de tanto tiempo, existen alternativas igual de efectivas, como preparar carrilleras en olla rápida, que reducen considerablemente los tiempos sin perder sabor. Aquí puedes ver una buena opción de carrilleras en olla rápida.

Tras la cocción, la salsa se puede triturar para lograr una textura fina y brillante, muy al estilo Arguiñano. El resultado es un plato intenso, equilibrado y perfecto para acompañar con puré de patatas, arroz blanco o incluso unas patatas panadera.

Variaciones igual de sabrosas

Aunque la versión clásica con ternera y vino tinto es la más conocida, las carrilleras admiten muchas interpretaciones. Una combinación sorprendente es el guiso de carrilleras con bacalao, donde el sabor del pescado aporta un contraste muy interesante. Puedes descubrir esta propuesta en este guiso de carrilleras con bacalao.

También son muy populares las carrilleras de cerdo, algo más económicas y con un punto extra de jugosidad. Preparadas a baja temperatura, como en estas carrilleras de cerdo en cocción lenta, el resultado es espectacular. Y si prefieres sabores más suaves, las carrilleras de cerdo al vino blanco son una opción perfecta, muy al estilo de la cocina de la abuela.

Un plato para disfrutar sin prisas

Las carrilleras al vino tinto de Arguiñano no son solo una receta, sino una experiencia. Un plato para cocinar con calma, disfrutar en buena compañía y repetir sin miedo. Porque pocas cosas hay más gratificantes que una carne tierna, una salsa bien ligada y el aroma de un guiso hecho con cariño.