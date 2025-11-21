Charli XCX se pasa al cine con ‘The Moment’: la cantante protagoniza una sátira musical producida por A24

El mundo del entretenimiento musical y el séptimo arte llevan décadas funcionando entre sinergias. Eso sí, el salto del lado melómano a la cinematografía puede salirle a los artistas tan bien como le pasó a Eminem con 8 millas y a Lady Gaga con Ha nacido una estrella o tan rematadamente mal como es el caso de Madonna o el reciente fracaso de The Weeknd con la serie The Idol y su thriller psicológico, Hurry Up Tomorrow. Ahora, el turno de esta prolífica tradición le ha llegado a Charli XCX , quien protagonizará el falso documental The Moment.

Auspiciada por el prestigioso sello A24, The Moment supone el debut como cineasta de Aidan Zamiri, el cual ha tenido una larga trayectoria rodando videoclips y spot publicitarios. Por ejemplo, él fue el artífice del vídeo 360 de la propia Charli XCX y del famoso Birds of a Feather de Billie Eilish. Zamiri coescribe el guion junto a Bertie Brandes de una idea pensada originalmente de la artista británica. Acompañando a Charli XCX, el reparto de The Moment concentra a varias caras conocidas de Hollywood, como Rosanna Arquette, Hailey Gates, Kate Berlant, Jamie Demetriou, Kylie Jenner, Rachel Sennott y Alexander Skarsgård, entre otros. Pero ¿de qué trata realmente esta personalísima apuesta con tintes autobiográficos?

Charli XCX protagoniza ‘The Moment’

La sinopsis oficial es la siguiente: «Una estrella pop en ascenso navega por las complejidades de la fama y la presión de la industria mientras se prepara para su debut en una gira por los escenarios».

Aunque no es explícitamente una historia autobiográfica, Charlie XCX ya ha insinuado que The Moment es una sátira de la industria musical que refleja algunas de sus propias experiencias.

«Es ficción, pero es la representación más realista de la industria musical que he visto jamás», le explicaba la cantante a la revista Vanity Fair el pasado mes de octubre.

A24 tiene programado estrenar The Moment el 30 de enero, aunque en España todavía no existe una fecha de proyección oficial.

Seguirá con su lado interpretativo

Charli XCX no finalizará su lado interpretativo con The Moment. La estrella tiene abiertos otros proyectos cinematográficos en su agenda como I Want Your Sex de Gregg Araki, donde compartirá pantalla con Olivia Wilde y Cooper Hoffman. También tiene pendiente una producción titulada Audition a las órdenes de Takashi Miike.

Además de este nuevo perfil de actriz Charli XCX es una reconocida cinéfila y en mas de una ocasión su cuenta oficial de Letterboxd se ha viralizado, compartiendo algunas de sus opiniones sobre distintos filmes.

Este año, la de Cambridge ha estado presente en filmes como 100 Nights of Hero, Sacrifice y Erupcja. En 2026 podremos escuchar por primera vez el álbum complementario de canciones que ha creado para la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. La esperada última cinta de Emerald Fennel que protagonizan Jacob Elordi y Margot Robbie.

¿Será The Moment un nuevo caso de éxito de una cantante en el entorno cinematográfico o funcionará simplemente como un producto de nicho para sus fans?