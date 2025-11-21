Daniel Radcliffe dice esto de la nueva serie de Harry Potter y todo el mundo piensa lo mismo: «Sólo quiero darle…»

Por más proyectos arriesgados y eclécticos que sume a su carrera, Daniel Radcliffe siempre va a ser recordado como el primer «niño que sobrevivió «, aunque haya una nueva serie de Harry Potter en camino. Y eso es algo que él mismo asume con profesionalidad a sus 36 años. Tanto es así que aprovechando la promoción de su última película, Ahora me ves 3, el actor no ha querido dejar pasar el momento para lanzar un tierno y nostálgico mensaje al nuevo intérprete que lo sustituirá en la futura adaptación serial de la historia creada por J.K. Rowling.

Actualmente, HBO Max está inmersa en la serie más ambiciosa de su historia (con permiso de Juego de Tronos). Francisca Gardiner (Succession, La materia oscura) es la showrunner encargada de supervisar la adaptación televisiva que temporada a temporada, recreará cada uno de los libros de la saga. Es decir, cada ronda de capítulos representará uno de los libros, desde La piedra filosofal, hasta Las reliquias de la muerte: parte dos. Y claro, para ello la ficción contará con todo un casting repletos de nuevos actores. Algunos son tan desconocidos como el nuevo trío protagonista y otros, tienen las tablas y el talento suficiente como para sustituir con dignidad a sus antecesores. Pero ¿qué le tiene que decir Daniel Radcliffe a Dominic McLaughlin, el nuevo protagonista de la serie de Harry Potter?

Daniel Radcliffe da el visto bueno a la nueva serie de Harry Potter

Acompañando a McLughlin en el perfil del héroe principal, Radcliffe-al igual que todos nosotros-ya sabe que Arabella Stanton y Alastair Stout pondrán sus rostros a los míticos personajes de Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

Sin embargo, lo que todas las entrevistas buscan por supuesto, se resume en la opinión general de Daniel Radcliffe sobre el protagonista de la serie de Harry Potter y de el recuerdo positivo de su propia infancia. Porque recordemos que McLaughlin tiene en este momento la misma edad que él tenía cuando estrenó La piedra filosofal en 2001.

«No diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry tenga que contactarme, pero conozco a algunas personas que trabajan en producción», comenzaba señalando el actor en el programa de Good Morning America.

Después, el londinense confesó haberle escrito una misiva a su sustituto, en la franquicia, deseándole lo mejor en la aventura que está a punto de comenzar:

«Escribí a Dominic, le envié una carta. Él me respondió con una nota muy amable. No quiero se una sombra en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle ‘Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor. Y de verdad que sí, veo estas fotos de él y los otros niños y solo quiero abrazarlos. Los miro y pienso ‘¡Qué increíble que yo hiciera eso a esa edad!’. Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla».

¿Cuándo se estrena la serie?

Sin todavía una fecha de estreno final, se espera que la primera temporada de la serie de Harry Potter llegue a HBO Max a mediados de 2027.

John Litgow, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Nick Frost, Luke Thallor, Paul Whitehouse, Katherine Parkinson, Johnny Flynn y Bel Powley completan el casting principal.