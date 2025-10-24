Buenas noticias para los fans de ‘Juego de Tronos’: ya hay fecha para el spin-off más esperado

El universo de George R.R.Martin siempre se ha caracterizado por hacer gala de una violencia brutal, estando a las antípodas del clásico entretenimiento familiar. Pero visto el último adelanto, Juego de Tronos va a cambiar significativamente su tono con su nuevo spin-off: El caballero de los Siete Reinos. Una serie que calmará las ansias de los fans, mientras estos esperan la llegada de la tercera temporada de La casa del dragón y sueñan con una hipotética y casi imposible continuación de la ficción original. La próxima historia derivada del imaginario de Martin ya tiene fecha de estreno, aunque los amantes de los relatos de Poniente todavía tendrán que esperar al 2026 para poder verla dentro del catálogo de la plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery.

Los detractores de La casa del dragón suelen argumentar que en realidad, en comparación con la trama prístina, en la precuela centrada en el reinado de los Targaryen no ocurre nada. No obstante y a pesar de contar con menos acción, ambas ahondaban en entramados palaciegos en los que las decisiones maquiavélicas de la política podían ser más hirientes que el filo de cualquier espada. Esto en cambio, va a cambiar de forma radical con la serie de cuentos que adapta el nuevo periplo de Juego de Tronos, ya que el inminente spin-off tendrá mucho humor y una idiosincrasia puramente aventurera.

Juego de Tronos: el nuevo spin-off

El caballero de los Siete Reinos estrenará su primera temporada el próximo 19 de enero de 2026. Siendo así, el primer gran estreno de HBO Max del próximo año. Pero ¿de qué trata realmente este spin-off de Juego de Tronos? ¿cuántos capítulos tendrá? ¿habrá una continuación?

Warner y HBO en principio, programaron la llegada de la serie para el 2025. Sin embargo y como suele ser habitual en este tipo de producciones, el proyecto terminó postergando su aterrizaje en el mercado del streaming. El caballero de los Siete Reinos es la adaptación del arco de Dunk and Egg, tres novelas cortas escritas por George R.R. Martin y por lo que sabemos, tendrá una presentación de seis episodios que narrarán los acontecimientos del primer libro, titulado El caballero Errante.

Según la sinopsis oficial compartida por el estudio, el planteamiento de la historia será el siguiente: «Un siglo antes de los acontecimientos originales de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente. Uno de ellos era el valiente pero ingenuo caballero Duncan el Alto. El otro, su pequeño escudero Egg. En una época donde los Targaryen todavía ostentan el Trono de Hierro, esta pareja inesperada se enfrentará a increíbles hazañas y poderosos enemigos».

En el elenco principal encontramos a Peter Claffey como Duncan y a Dexter Sol Ansell en la piel de Egg. Tras ellos, el reparto secundario se arma con Sam Spruell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Finn Bennett, Henry Ashton, Edward Ashley, Shaun Thomas y Danny Webb, entre otros.

La serie tiene como directores principales a Owen Harris, responsable de haber dirigido capítulos para Black Mirror o Mrs. Davis y a Sarah Adina Smith, creadora de Cocina con química.

Abandona su planteamiento coral

Ira Parker, en declaraciones para EW, expresó cómo a diferencia de Juego de Tronos y La casa del dragón, este spin-off no tendrá un entramado coral:

«Todas las decisiones se redujeron a Dunk, tratando de canalizar el tipo de persona que es él en cada aspecto de esta serie, incluso en la secuencia del título».

Su continuación dependerá por supuesto de su éxito. Pero la idea inicial es la de completar al menos, dos temporadas más que adaptarán los libros de La espada leal y The Mystery Knight.