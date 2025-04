George R.R. Martin da su aprobación a la nueva precuela de ‘Juego de Tronos’: «Me encanta»

El universo y posibilidades de Juego de Tronos es casi tan vasto como el propio territorio de Poniente. Algo que HBO Max sabe a la perfección y que con mucho sentido, prolongó con dos temporadas de la precuela, La casa del dragón. Pero no todo han sido buenas noticias para el mundo fantástico, pues sabemos que el spin-off sobre Jon Nieve está cancelado y que George R.R. Martin todavía no ha terminado Vientos de invierno, la novela que cerrará la versión literaria de la saga Canción de hielo y fuego. Eso sí, la esperanza de seguir conociendo el universo creado por el autor norteamericano sigue tan inquebrantable como el acero valyrio y la viva prueba de ello es el inminente estreno de otra historia que vuelve a remontarse unos años antes al conflicto central entre Ned Stark y los Lannister. Una que además, tiene la aprobación entusiasta de Martin. Nos referimos claro esta a El caballero de los Siete Reinos.

Anunciada oficialmente para el 2025, HBO Max (ahora simplemente Max) todavía no le ha puesto una fecha de estreno oficial, aunque se espera que pueda llegar tras este verano. Adaptando, el primero de los Cuentos de Dunk y Egg, El caballero de los Siete Reinos supone un retrato mucho más pequeño que lo que por el momento, el audiovisual de la fantasía medieval nos ha regalado en la pequeña pantalla. Porque entre otras cosas y adaptando el arco de El Caballero Errante, esta es una exploración aventurera por el universo de Juego de Tronos, sin que las grandes batallas o las conspiraciones palaciegas tengan un peso severo en la historia. Su punto de partida que nos recuerda francamente a lo que Disney + y Lucasfilm confeccionaron con The Mandalorian y de momento, parece haber convencido con creces al escritor e incluso al propio estudio, el cual ha encargado a los showrunners, Ira y Martin Parker, el desarrollo de una segunda temporada.

La nueva precuela de ‘Juego de Tronos’

La sinopsis oficial de El caballero de los Siete Reinos es la siguiente: «Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente. Uno de ellos, un joven, ingenuo y valiente caballero llamado Ser Duncan el Alto. El otro es su pequeño escudero llamado Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos incomparables e imprevisibles amigos».

En el elenco por el momento, sólo conocemos la participación de sus dos protagonistas. Peter Claffey (Hermanas hasta la muerte) será Ser Duncan, mientras que Dexter Sol Ansell (Here), asume el rol del diminuto Egg. Ira Parker no es ninguna extraña para la franquicia, pues formó parte del equipo de guionistas de La casa del dragón y también de la célebre Better Things (2016). Por el contrario, de momento este es el único trabajo acreditado de Martin Parker.

A R.R. Martin le encanta

El gusto y el entusiasmo de R.R.Martin con la nueva serie del mundo de Juego de Tronos, lo conocemos gracias a la última entrada de su blog personal. Donde el creador ha hablado sin tapujos de lo contento que está con el resultado del acabado final de El caballero de los Siete Reinos, confirmando el desarrollo de una continuación, a pesar de ni siquiera haber estrenado la primera temporada:

«La volví a ver la semana pasada, los cortes finales. Tiene buena pinta, en mi opinión. Me encanta, pero no soy quién para juzgar. Mientras tanto, Ira Parker y su equipo están apiñados trabajando en La Espada leal, la segunda aventura de Dunk y Egg. Es una alegría ver a los personajes cobrar vida, con tanta viveza. Verlos me dan ganas de empezar a escribir la próxima novela mañana…pero, por supuesto, no puedo. Hay demasiadas cosas que hacer», se puede leer en la web del escritor.

¿Podrá El caballero de los Siete Reinos recuperar el interés en las historias de Poniente, tras la descafeinada acogida de la segunda temporada de La casa del dragón? Seguramente, pronto podremos tener un primer tráiler que nos ofrezca algo más de la factura visual de la que es a todas luces, una de las series más prometedoras de este 2025.