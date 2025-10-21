Si no has visto estas series estás tardando, son las mejores de la historia y están en estas plataformas

2025 ha sido un gran año para la pequeña pantalla. Adolescencia, The Studio, The Pitt o Task son algunos ejemplos variados de cómo las diferentes plataformas han apostado de lleno por el formato serial a lo largo de los últimos meses. Pero en una época donde la cantidad de novedades lleva a una actualización constante imposible, acudir a los grandes clásicos es un valor seguro de calidad que nunca falla. Por eso hoy hemos creado una lista con las grandes series que según la prensa especializada, son las mejores de la historia:

Estas series son las mejores de la historia

‘Twin Peaks’

El creador de Los Soprano, David Chase, llegó a decir que si un director que hacía ficción en la televisión en los 90, aseguraba no tener a Twin Peaks como referencia, simplemente estaba mintiendo. Con tres temporadas (la última tan radical como la propia esencia de su showrunner), David Lynch creó un icono atemporal en forma de pregunta…¿quién mató a Laura Palmer?

Te gustará si…adoras las tramas adictivas, los personajes carismáticos y el café más negro que una noche sin luna

Plataforma: SkyShowtime y Filmin

‘Los Soprano’

¿Qué vamos a decir de Los Soprano que no se haya dicho ya? Sin la interpretación y creación de James Gandolfini, los Don Draper y Walter White venideros no habrían existido. Un final abrupto la terminó de convertir en leyenda, pero la perfección de su historia reside en su visionado como viaje. Como bien reza la canción, «Don’t stop Believin».

Te gustará si…adoras los personajes tridimensionales y las actuaciones memorables

Plataforma: HBO y Movistar Plus

‘Mad men’

Narrando las vivencias del mundo de la publicidad en los 60, Mad Men nos pone en la piel de Donald Draper, un hombre atractivo que podría vender cualquier idea. Sin embargo, este retrato de la América más ingenua y soñadora esconde muchos matices, ironías y contradicciones que se ejemplifican a la perfección en su protagonista brillantemente encarnado por Jon Hamm.

Te gustará si…te pierden los clásicos y los diálogos inteligentes

Plataforma: Lionsgate +

‘Breaking Bad’

Es La Soprano de toda una generación que creció a finales de los 90 y tanto su historia como su estética, también revolucionaron de algún modo el drama criminal. Breaking Bad es una de esas series que no pueden faltar en una lista de mejores de la historia. Porque cuando lo vas a perder todo, las barreras de lo que es correcto comienzan a desvanecerse.

Te gustará si…disfrutas guiones repletos de suspense y creatividad

Plataforma: Netflix

‘The Wire’

Elegir entre Los Soprano o The Wire suele ser la mayor dicotomía del seriéfilo experimentado. Pero a diferencia del resto de series, la obra de David Simon rehuye de lo ficcional acercándose de una forma fehaciente a los conflictos documentales en los bajos fondos de Baltimore.

Te gustará sí…prefieres los dramas realistas y un análisis social y profundo que explore aspectos como la corrupción o los medios de comunicación

Plataforma: HBO y Movistar Plus

‘The Leftlovers’

En 2014 ya habían sido muchas las historias que nacían a partir de la premisa de una desaparición multitudinaria. Sin embargo, todas ellas se centraban en la idea en clave de thriller de saber dónde estas habían ido a parar. En cambio, The Leftlovers da un vuelto de tuerca al concepto y se centra en cómo puede quedar el mundo después de una ausencia masiva global, en clave de crisis de fe.