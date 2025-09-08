HBO estrena el thriller del que todo el mundo va a hablar: una serie del creador de ‘Mare of Easttown’

El 2025 está siendo un año dorado para las ficciones de la pequeña pantalla. The Studio, Adolescencia, MobLand, Alien: Planeta Tierra…toda una serie de novedades que incluso, están superando con creces lo visto hasta el momento en las salas de cine. Pero con todavía varios meses por delante para el fin del calendario seriéfilo, el streaming todavía tiene nuevas narrativas que ofrecer. Una de ellas, llega hoy de la mano de HBO en clave de thriller, con una serie creada por el responsable de la genial Mare of Easttown.

La serie en cuestión se llama Task y es uno de esos trabajos «marca de la casa» de un sello televisivo que lleva años elevando el nivel de sus historias. Desde Los Soprano hasta The Wire, pasando por True Detective o Big Little Lies, HBO siempre ha reinado en el ecosistema del suspense y de los relatos criminales y ahora, pretende hacer lo propio con un drama policíaco liderado por la estrella de Marvel, Mark Ruffalo. Brad Ingelsby es por tanto, el showrunner de Task, contando con la dirección de Jeremiah Zagar (Garra) y Salli Richardson-Whitfield (Luke Cage, American Gods) en la mayoría de los capítulos.

HBO: el nuevo thriller en serie

Task nos sitúa en los suburbios obreros de Florida, siguiendo a un agente del FBI al mando de un grupo especial: su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un temerario cabeza de familia.

La nueva propiedad intelectual de la «Home Box Office» reúne a otros tantos rostros conocidos de Hollywood, aparte de la presencia de Rufallo. En el otro extremo del protagonista tenemos a Tom Pelphrey, nominado al Emmy por su papel en Ozark y también, podemos encontrar a Emilia Jones, protagonista de la ganadora del Oscar, CODA. Tras ellos, Thuso Mbedu (El ferrocarril Subterráneo), Raúl Castillo (Looking), Jamie McShane (Miércoles), Sam Keely (Misfits), Fabien Frankel (La casa del dragón), Alison Oliver (Saltburn) y Owen Teague (Black Mirror), representan el gran grueso del elenco secundario.

Por el momento, HBO ha publicado el primer episodio de la serie. La cual, sabemos que tendrá aproximadamente siete capítulos con aproximadamente una hora de duración cada uno. Tendremos que esperar hasta el próximo 20 de octubre para tener la historia completa.

¿Qué dice la crítica?

Por el momento, Task mantiene un 89% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Bajo la opinión de una prensa especializada que destaca lo bien que HBO afronta este tipo de tipologías, con una narración contenida pero de desenlace satisfactorio.

Tarea del día: ver el primer episodio de #Task INMEDIATAMENTE pic.twitter.com/fL4BmL6twP — HBO Max España (@StreamMaxES) September 8, 2025

Lo mejor de todo es que al igual que sucedía con Mare of Easttown, Task funciona como una miniserie, por lo que nos encontramos ante un relato autoconclusivo que no nos obligará a estar enganchados a varias largas temporadas para descubrir un final definitivo. Las críticas generales son entusiastas, poniendo poner como ejemplo la reseña de Chris Vognar de Boston Globe: «Ingelsby sabe que los extremos del género policíaco son la base perfecta para el drama humano, siempre que se manejen con habilidad y convicción. Y tiene más que suficiente de ambas cosas».