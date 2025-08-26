El creador de ‘True Detective’ se reúne con Matthew McConaughey para una nueva serie de Netflix

Netflix ha vuelto a triunfar por delante de sus principales competidoras al apostar más que nadie por un misterioso proyecto que reunirá de nuevo a Nic Pizzolatto, creador de True Detective, y al coprotagonista de su primera temporada, Matthew McConaughey. Según cuentan desde varios medios estadounidenses, se trata de una serie que ha generado un gran interés entre los diferentes proveedores del streaming, influyendo ofertas millonarias de Apple y Amazon. Aparte de la presencia de Pizzolatto y el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, la nueva ficción contará también con Cole Hauser, actor de la exitosa Yellowstone.

Con la «gran N roja» como principal valedora, Skydance Sports actuaría como la productora oficial tras una historia que todavía se encuentra en pleno desarrollo con el showrunner de True Detective comandando el guion original de la trama y con McConaughey y Hauser implicándose a través de acuerdos previos a falta de una firma oficial para el protagonismo de ambos en la producción. Lo poco que se conoce por el momento es que los creadores y su equipo la denominan «El Proyecto Hermanos», pues a priori, tanto el actor de El lobo de Wall Street como Hauser darían vida a dos hermanos. Sin saber de su contexto, la firma de Skydance Sports podría sugerir que posiblemente se trate de un argumento relacionado de alguna forma, con el mundo del deporte. No será el único serial en el que McConaughey conforme un dúo de hermanos protagonistas, ya que en 2026 estrenará junto a su ex compañero de True Detective, Woody Harrelson, la serie Brothers de Apple TV +.

‘True Detective’ y McConaughey

La noticia del reencuentro entre el autor de True Detective y McConaughey llega justo en unos meses donde hemos tenido varias noticias relacionadas con la ficción de HBO Max. Desde las declaraciones de Pizzolato asegurando tener una idea para un regreso de sus dos protagonistas originales a las posibles negociaciones que vincularían a Nicolas Cage en el casting de la quinta temporada.

Por supuesto, HBO no se encontraba en la negociación y subasta por los derechos de esta nueva propiedad intelectual, dada la tensa relación que mantienen Pizzolatto y el servicio de streaming. El guionista criticó abiertamente la cuarta temporada que ahora dirige Issa López, aunque esta supuso un éxito a nivel de audiencia y le valió a Jodie Foster el Globo de Oro a la mejor actriz. Los fans desean volver a ver a los dos policías originales y saber qué fue de ellos tras resolver el primer caso que dio origen a la reconocida antología. Sin embargo, con las complejas agendas de ambas estrellas, el deteriorado vínculo de Pizzolatto y la plataforma y el nuevo liderazgo de la IP por parte de López, las esperanzas de volver a ver pronto Rust Cohle y Martin Hart se desvanecen.

‘Laberinto en llamas’

Tras un gran descanso en la profesión, McConaughey regresa el próximo 3 de octubre con Laberinto en llamas. Una trama basada en hechos reales de Apple TV que nos contará la historia de un conductor de autobús escolar y una maestra que acudieron al rescate de unos niños en medio de uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos.