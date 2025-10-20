8 capítulos de pura tensión: la miniserie de Netflix que es de lo mejor que he visto este 2025

Cuando parecía que la falta de grandes seriales como Juego de Tronos, Mad Men o Better Call Saul suponía una especie de final de época dorada para la pequeña pantalla, este año la ficción del streaming se ha coronado con novedades fantásticas y altamente estimulantes para los suscriptores. Adolescencia, The Studio, Task, The Pitt…los seriéfilos han tenido unos últimos meses de enorme calidad televisiva. Pero detrás todo el ruido mediático generado por el éxito masivo de dichos títulos, se encuentra la que para un servidor es la miniserie de Netflix que nos ha dejado la mejor historia del 2025: Incontrolables.

Creada por Mae Martin, guionista de series de nicho como la canadiense Baroness Von Sketch Show o la británica Feel Good, Incontrolables llegó sin hacer demasiado ruido al catálogo de la plataforma creada por Reed Hastings y Marc Randolph. No obstante, poco a poco ha ido conquistando a una audiencia gracias a unos personajes brillantemente construidos y por supuesto, gracias al nivel actoral de una de sus protagonistas, Toni Collette. Pero ¿de qué trata realmente Incontrolables?

‘Incontrolables’: desapariciones y una mano negra

La sinopsis oficial de Incontrolables nos pone en la piel de Alex Dempsey, una agente de policía de un pequeño pueblo que empieza s preocuparse por la escuela local para adolescentes problemáticos, cuya dirección corre a cargo de una carismática fundadora que no es lo que parece. Dempsey descubre una oscura verdad en el centro que mantiene terapias innovadoras, bajo la desaparición misteriosa de 18 niños.

La fundadora de la Academia Troll Pines está encarnada por el personaje de Collette, mientras que la propia showrunner de la producción da vida a la encargada de investigar el enigmático caso. La conexión de la institución con las desapariciones infantiles y la sensación de que la directora del centro es más peligrosa de lo que aparenta, alimenta la tensión a lo largo de sus adictivos ocho episodios de 42 minutos.

Tras los rostros de la protagonista y su rival se esconde un reparto secundario conformado por Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind, Brando Hay McLaren, Tattiawna Jones, Isolde Ardies y Joshua Close, entre otros. De producción canadiense, Incontrolables es una apuesta segura para aquellos espectadores que hayan disfrutado de otros productos exitosos de la «gran N roja» como Los secretos que ocultamos o Los supervivientes.

La miniserie de Netflix que es lo mejor de 2025

Incontrolables es la miniserie de Netflix que funciona como el mejor entretenimiento para aquellos que estén cansados de otras apuestas más «sesudas» del streaming como Slow Horses o Separación. A pesar de su estreno a finales del pasado mes de septiembre, la creación de Martin acumula ya tres semanas en el top 10 global de series (habla inglesa), reuniendo más de 5 millones y medio de visualizaciones esta semana y ocupando la lista viral en 70 países del mundo. En estos instantes, el top 10 de la marca queda así: