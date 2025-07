Este actor de Harry Potter cree que las críticas al casting de Paapa Essiedu como Snape son «racistas»

Antes del anuncio oficial del casting, la serie de Harry Potter ya estaba en la mira de las redes sociales y de unos fans que anticipaban un inevitable cambio racial en la representación de alguno de sus personajes. El relato de J.K. Rowling y la adaptación de los libros no tenía una gran variedad representativa en este sentido. Y eso a día de hoy, supone un tabú aparentemente intransitable para la industria actual. Pero ni si quiera la aparente normalidad con la que se reciben ya este tipo de cambios ha podido evitar la gran polémica en la elección del actor que dará vida al nuevo Severus Snape: Paapa Essiedu. El intérprete de origen ghanés toma el relevo del fallecido Alan Rickman, bajo la lupa de lo woke, aunque con el apoyo de un miembro antiguo del casting original del Wizard World, quien considera que las críticas a la elección de este representan un ejercicio de simple racismo.

El defensor en cuestión no es otro que Jason Isaacs, quien en la saga principal dio vida a Lucius Malfoy y que últimamente ha vuelto a estar de moda gracias a su participación en la tercera temporada de The White Lotus. Isaacs ha demostrado ser siempre un perfil con cierta personalidad, ya que fue uno de los primeros en rechazar la lapidación pública de Rowling secundada por el trío de protagonistas principales. Por eso y sin pelos en la lengua, no le ha costado demasiado esfuerzo salir en defensa de Paapa Essiedu, elogiando su figura como actor y señalando como «racistas» algunos de los comentarios groseros sobre él que ha tenido que leer en internet. El resto de nuevos rostros han sido recibidos con cierta conformidad, combinando la experiencia de nombres de la talla de John Lithgow a los infantes debutantes conformado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stanton para el rol de Ron Weasley y por último, con Arabella Stanton en la piel de Hermione Granger.

Jason Isaacs defiende a Paapa Essiedu

Paapa Essiedu no es ningún novato ni en el formato televisivo ni en el campo del largometraje. En 2015 debutó en la miniserie Not Safe for Work, pero comenzó a adquirir cierta fama a raíz de protagonizar el Hamlet de la Royal Shakespeare Company y sobre todo, por su participación en la elogiada ficción, Podría destruirte. Miniserie que la valdría una nominación a los BAFTA y a los Emmy al mejor actor de reparto.

Tras ello, Essiedu ha encadenado papeles residuales en series como Gangs of London o la miniserie de Ana Bolena. Eso sí, protagonizó The Lazarus Project y formó parte del casting de la película Men. Lo último en lo que le hemos podido ver ha sido en el filme En islas extremas y en el episodio Demonio 79 de la sexta temporada de Black Mirror. Para verle asumir el rol del que es uno de los personajes más queridos de los potterheads.

Con este gran currículum fílmico a sus espaldas, su compatriota británico lo ha defendido en una reciente entrevista para Collider:

«Paapa Essiedu es uno de los mejores actores que he visto en mi vida. He visto a gente online siendo grosera con él. Lo que están siendo es ser racistas. Todo el elenco de la nueva serie de televisión de Harry Potter es increíble. Espero que se traguen la lengua, ya saben, la lengua digital, cuando vean lo que (Paapa) hace en pantalla».

El actor ya denunció los insultos racistas recibidos durante sus estudios en la prestigiosa academia británica Guidhall School. Además apoya a la comunidad trans, lo cual contradice directamente las creencias de J.K. Rowling que han metido a esta en la mayoría de sus polémicas. Rowling es productora ejecutiva de la serie y a diferencia de aquellos que quieren cancelarla, escribió en X hace algunas semanas como, aparte de no tener el poder de despedir a ningún nuevo acto, tampoco ejercería dicha fuerza por tener una opinión contraría a la suya. «No creo en quitarle el trabajo ni el sustento a la gente por tener creencias legalmente protegidas que difieren a las mías», escribía la escritora británica en su cuenta oficial.

La elección de Paapa Essiedu no es la única opción de recast aplaudida por Isaacs. El actor también expresó su emoción tras conocerse la elección de Johnny Flynn como el elegido para dar vida al nuevo patriarca de los Malfoy.

¿Cuándo podremos ver la serie?

Sin todavía una fecha cerrada de estreno, La serie de Harry Potter llegará en algún momento del 2027. Tendrá siete temporadas-una por cada libro-y estará dirigida por Mark Mylod, director de series como Succession, Juego de Tronos o The Last of Us 2 y tiene a Francisca Gardiner (La materia oscura) como showrunner.

¿Podrá Paapa Essiedu sobreponerse a las críticas con su actuación y hacernos olvidar el genial desempeño de Rickman?