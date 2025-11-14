Estrenos de la semana: ‘Ahora me ves 3’ planea su truco final en la cartelera

La recta final del 2025 nos trae algunos de los últimos títulos más esperados por los espectadores. Entre las producciones comerciales destacadas, la meca del cine nos brinda la llegada de Ahora me ves 3, una nueva adaptación de Stephen King y la polémica Die My Love, una pieza autoral protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Por ello y con una variedad amplísima de temáticas y géneros, a continuación repasamos los estrenos que desde hoy están disponibles en el patio de butacas:

Estrenos de la cartelera

‘Ahora me ves 3’

La tercera entrega de la saga de Lionsgate vuelve casi una década después, recuperando a la mayoría de sus protagonistas e incorporando a otros grandes nombres de la interpretación, como la nominada al Oscar, Rosamund Pike. Los conocidos como Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una historia en la que por supuesto había trucos de magia, sorpresa y giros de guion tan artificiosos como disfrutables.

‘Todos los lados de la cama’

En una actualidad cinematográfica en el que las secuelas tardías representan una tendencia en alza, el cine español presenta su particular regreso con la saga Los dos lados de la cama. Todos los lados de la cama trae de vuelta a Javier (Ernesto Alterio) y Carlota (Pilar Castro), quienes tras años sin verse no pueden comprender que sus hijos deseen casarse. Choque generacional en una boda que por supuesto, ambos protagonistas intentarán impedir.

‘La larga marcha’

El mes de noviembre nos traerá dos adaptaciones de la obra de Stephen King y esta-escrita bajo el pseudónimo de Richard Bachman-será la primera. En un futuro distópico, la larga marcha nos pone en el contexto de una competición donde un grupo de participantes debe caminar sin descanso. Si se detienen o aminoran la velocidad morirán. En pocos días, los fans del escrito recibirán el estreno de la otra versión de King, concretamente de The Running Man (remake de Perseguido).

‘El mejor’

Producida por el maestro del terror Jordan Peele, El mejor funciona como un thriller agónico en el que vemos al actor Marlon Wayans tremendamente alejado de los papeles a los que nos tiene acostumbrados. La historia se centra en Cameron Cade, un quarterback que en vísperas de un campeonato anual de fútbol americano es atacado por un fan. Para recuperarse, acudirá al aislado complejo de su héroe de la infancia, el jugador retirado Isaiah White.

‘Die My Love’

No todas las novedades de la cartelera van a implicar entretenimientos comerciales como Ahora me ves 3. Die My Love es una apuesta nacida de la novela homónima de Ariana Harwicz, bajo la mirada de la siempre arriesgada directora Lynne Ramsay. La sinopsis se centra en un pareja joven que se muda de Nueva York al campo. Recién estrenada su maternidad, la protagonista intentará redescubrirse así misma con una fortaleza y una indómita vitalidad.

‘Urchin’

Harris Dickinson, actor británico al que hemos podido ver en filmes como El triángulo de la tristeza y Babygirl, debuta en la dirección con un portentoso drama sobre la pobreza marginal y el autodescubrimiento.