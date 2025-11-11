Si te gustó ‘Los juegos del hambre’, no puedes perderte esta película de Jennifer Lawrence: una auténtica joya

Tras un descanso de dos años de la profesión, Jennifer Lawrence está de estreno con Die My Love, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ariana Harwick en la que comparte pantalla con Robert Pattinson. Un tándem estelar de dos actores que en su momento, protagonizaron dos sagas juveniles de éxito mundial. Por un lado, Lawrence fue la cara visible de Los juegos del hambre, mientras que el intérprete británico encarnó a Edward Cullen en Crepúsculo. Por eso y dado este encuentro, las redes no tardaron en hablar de cómo este nuevo trabajo podría ser una especie de reencuentro entre ambos universos. Sin embargo, debemos advertir que la versión del relato de Harwick poco tiene que ver con Panem o el shakespeariano romance entre vampiros escrito por Stephenie Meyer. La última apuesta de la directora Lynne Ramsay es inquietante, radical y muy excesiva.

Si atendemos a su sinopsis oficial, la trama de este proyecto distribuido por MUBI es la siguiente: «Grace (Lawrence) y Jackson (Pattinson) son una pareja enamorada y cargada de ilusiones que se muda a una casa de campo desde Nueva York. Allí, Grace intentará redescubrirse con su nuevo bebe en un lugar completamente aislado. No obstante, tras su periodo de desmoronamiento, nace en ella una mujer con una poderosa fortaleza e imaginación, expresándose con una impresionante e indómita vitalidad».

Aparte de la presencia de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, el casting secundario de Die my love se configura a través de otros grandes rostros de la escena como Lakeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte, Sarah Lind, Victor Zinck Jr., Phillip Lewitski, Luke Camilleri y Debs Howard.

Jennifer Lawrence estrena ‘Die My Love’

Die My Love llegará a los cines españoles el próximo 14 de noviembre por lo que actualmente, tanto la ganadora del Oscar como el actor de The Batman están en plena campaña promocional para intentar atraer al público a las salas su participación en el pasado Festival de Cine de Cannes. Más aún teniendo en cuenta que para muchos críticos, la nueva obra de Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, En realidad nunca estuviste aquí) ha sido una especie de decepción.

Jennifer Lawrence apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cortando de raíz la preocupación sobre aquellos que vayan a acudir al cine pensando en ambas distopías juveniles:

«Me preocupa mucho que la gente corra al cine pensando que es como un fanfic de Katniss y Edward, porque no lo es. Es una obra de arte muy peculiar, casi poética».

La ganadora de la estatuilla dorada por El lado bueno de las cosas percutió en el rechazo a un crossover pop. «Es genial, pero si esperas un fanfic, te vas a llevar una decepción», terminaba de expresar la actriz.

Dos actores con las agendas repletas

Tras Die, my Love, a Jennifer Lawrence podremos verla compartiendo pantalla con Leonardo DiCaprio en la nueva película de Martin Scorsese, What Happens At Night. Pattinson por tu parte, estará en Dune: Mesías, La odisea de Christopher Nolan el remake de Possession y la esperadísima, The Batman 2.