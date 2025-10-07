Tráiler de ‘Die My Love’: el nuevo thriller psicológico de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Es una de las películas que más polarizaron a la crítica especializada en el pasado Festival de Cannes y lo más probable es que esa variedad de opiniones enfrentadas, terminen convirtiendo a Die My Love en uno de los filmes de culto de este 2025. Adaptando la novela homónima de Ariana Harwicz, la cineasta Lynne Ramsay reúne a Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en un drama que llegará dentro de muy poco a los cines españoles, pero que por el momento, nos deja un tráiler final repleto de locura, apoyándose en las dos grandes interpretaciones de sus estrellas hollywoodienses.

Lawrence y Pattinson encarnan a una pareja casada que se muda al campo después de tener su primer hijo. Aunque esa adaptación será una prueba de fuego para ella, quien comienza a padecer una depresión posparto mientras se adapta la nueva vida de tener un bebé. Enda Walsh y Alice Birsh adaptan al guion el material de Harwicz, incluyendo un reparto secundario repleto de caras conocidas. Desde LaKeith Stanfield (Atlanta) a Sissy Spacek (Una historia verdadera), pasando por la presencia de Nick Nolte (Warrior). No obstante ¿cuál es la sinopsis oficial de Die My Love? ¿tiene alguna oportunidad de cara a la senda final del circuito de premios?

Tráiler de ‘Die My Love’

La sinopsis oficial de Die My Love compartida por la distribuidora es la siguiente: «Una pareja joven, amorosa y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo francés. Ahí, en un entorno aislado, Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé. Sin embargo, a medida que empieza a desmoronarse, no es en la debilidad sino en la imaginación, la fuerza y una impresionante vivacidad indómita donde se descubre a sí misma de nuevo».

La prensa internacional fue mucho más halagadora que los periodistas patrios, destacando sobre todo la figura de una Lawrence que podría deslizarse como una sorpresa en las quinielas de las interpretaciones femeninas de la alfombra roja. Por ejemplo, Esther Zuckerman de The Daily Beast apuntaba: «Ramsay ha convertido un material que podría resultar familiar en algo que baila constantemente al borde de la realidad, sumergiéndote en la psicosis de Grace, la mujer que Lawrence interpreta tan maravillosamente».

Lawrence rodó la película embarazada

En su presentación en el certamen de la croisette, la ganadora de la estatuilla dorada por El lado bueno de las cosas explicó cómo había sido interpretar a este personaje estando embarazada de verdad:

«No soy una actriz que lleve su trabajo a casa. Parte de lo que está atravesando es el desequilibro hormonal posparto. También está pasando por una crisis de identidad. ¿Quién soy como madre? ¿quien soy como esposa? (…) Está atormentada por la sensación de estar desapareciendo», explicaba Lawrence en el pase de prensa anterior a la proyección. La intérprete expresó que en el cas de su propia cinta, la sensación era de un contraste brutal, pues estaba de cuatro meses y «¡tenía las hormonas de maravilla!».

¿Cuándo se estrena?

Distribuida por MUBI, Die My Love llegará a Estados Unidos el 7 de noviembre. En España en cambio, tendremos que esperar un poco más. Aterrizará en nuestras salas el 14 de noviembre de 2025.