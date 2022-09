Jennifer Lawrence está viviendo una etapa personal muy especial. La reconocida actriz de 31 años se convirtió en madre hace unos meses junto a su marido, Cooke Maroney, no obstante, hasta ahora no había hablado de la maternidad, sincerándose por primera vez en una entrevista concedida a la revista Vogue.

Una entrevista en la que la actriz de Los Juegos del Hambre ha confesado que sufrió dos abortos antes de tener a su hijo. El primero, cuando tenía tan solo 20 años y el segundo estando ya casada. Dos situaciones que le supusieron un trama muy difícil de superar.

La actriz explicó que tanto su marido como ella siempre quisieron ser padres, y que cuando por fin consiguió quedarse embarazada, perdió el bebé que estaba esperando, razón por la cual se tuvo que someter a un tratamiento para extraer tejido del útero.

Having a baby cracked Jennifer Lawrence’s world wide open. “My heart has stretched to a capacity that I didn’t know about.” And her new film, Causeway, is a highly personal story, three years in the making. But what’s really on Lawrence’s mind is politics. https://t.co/GKVVl2yn5E pic.twitter.com/ABbitIzDPa

