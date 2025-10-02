Jennifer Lawrence suelta la bomba y confiesa la película que jamás debió hacer: «Adele me dijo que…»

En Hollywood es bastante habitual que, pasado un tiempo, algunas estrellas no tengan reparos en renegar de alguno de sus trabajos. Desde Shia LaBeouf con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, hasta Robert Pattinson y toda la saga Crepúsculo. Porque cuando ya no están en plena promoción, los actores suelen romper ese pacto caballeroso de la industria en el que no resulta, por así decirlo, inteligente rajar contra la producción que va a jugársela en ese preciso instante en las salas de medio mundo. Aunque bajo ese riesgo se dan excepciones como la actitud de Dakota Johnson en la gira de presentación de Madame Web. Ahora a toro pasado, Jennifer Lawrence ha añadido una nueva página a este club de los arrepentidos, refiriéndose a la película que incluso su amiga la cantante Adele, le aconsejó no hacer.

El título no es otro que uno de los filmes peor valorados de su carrera: Passengers. El drama de ciencia ficción coprotagonizado por la estrella de Guardianes de la galaxia, Chris Pratt, pretendía ser un blockbuster de esos que acumulan millones de dólares en el box office. Pero desgraciadamente para el proyecto, este relato espacial dirigido por Morten Tyldum sólo logró alcanzar una taquilla de 300 millones, a partir de un presupuesto en torno a los 150 millones de dólares. Es decir, entre la gira promocional no incluida en la partida presupuestaria y su resultado en la cartelera, estamos ante uno de esos largometrajes que quedan muy lejos de ofrecer beneficios. Ante el desinterés genuino marcado por el público general, la última esperanza para que Jennifer Lawrence no renegase de una película así, pasaba por el aplauso unánime de la crítica especializa o al menos de la transformación del guion original de Jon Spaiths en un metraje de culto. Ni por esas. Passengers fue un desastre en cada uno de sus apartados y la ganadora del Oscar no puede decir que no le avisaron.

Jennifer Lawrence: su peor película

Disponible en la plataforma de Netflix, Passengers nos ponía en la piel de uno de los pasajeros (Pratt) de una nave espacial que viaja a un planeta lejano y que accidentalmente, despierta de su cápsula de hibernación. Tras un año intentando regresar a ese estado y llegar vivo a un viaje al que todavía le queda un siglo para aterrizar en su destino, comienza a obsesionarse con despertar a Aurora (Lawrence), otra de las tripulantes que permanece dormida dentro de su cápsula.

Aparte de Chris Pratt y Jennifer Lawrence, la película contó en su elenco con rostros conocidos de la escena como Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy García y Julee Cerda.

El punto de partida de la trama podría haber despertado la idea de un thriller psicológico interesante, pero la historia se centró en convertir a Pratt en un caballero romántico en vez de un mezquino egoísta que había condenado a muerte a su compañera de viaje al despertarla para no sentirse solo.

«Adele me dijo que no lo hiciera», le confesaba Lawrence al The New York Times. «Me dijo ‘Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros’. ¡Y debería haberla escuchado!», recordaba. La actriz de El lado bueno de las cosas se ha referido casi siempre a Passengers como el gran tropiezo de su carrera.

La apuesta autoral

En la actualidad, tras unos años alejada de los papeles asociados a grandes cineastas, Lawrence ha retomado esa línea más autoral. En noviembre estrenará Die My Love a las órdenes de Lynne Ramsay y donde comparte pantalla con Robert Pattinson. En 2027, volverá a coprotagonizar una historia junto a Leonardo DiCaprio, adaptando la novela de Peter Cameron, What Happens At Night. Estará dirigida por Martin Scorsese.