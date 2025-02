La audiencia compara a Broncano con Paco Martínez Soria por este momento con Chris Pratt: «Sin complejos»

¿Cómo es posible que Chris Pratt, David Broncano y Paco Martínez Soria aparezcan en una misma escena en La Revuelta? Con Chris Pratt como megaestrella invitada al programa de La 1 de TVE y con David Broncano marcándose un Antonio Resines (haciendo de sí mismo) y asumiendo un alter ego, momento en el que entra en escena Paco Martínez Soria. Sin embargo, el presentador del programa no lo hizo de manera intencionada.

Chris Pratt llegó al teatro en el que se graba La Revuelta y se tiró a la piscina: el actor de Jurassic World hizo un ejercicio de inmersión cultural (con mucha naturalidad) desde el momento en el que puso un pie en el escenario, y entró al trapo con Broncano y con el público, prestándose al show. Además, lo hizo con una comodidad inusual en los invitados que se enfrentan a la barrera del idioma o, al menos, así lo transmitió.

Pero… precisamente el idioma fue la losa de Broncano en el programa de este jueves, desde su arranque. Eso sí, lo fue porque el humorista no se achantó ante la fama de Star-Lord, ni se afrentó por tener que comunicarse con él ante la expectación del aforo y de la audiencia del programa de TVE. Y, así, lo han etiquetado como ‘Paco Martínez Soria’.

«Today, live in La Revuelta, the star of Jurassic Park, Guardians of the Galaxy… He’s the best. ¡Un aplauso para Chris Pratt!», mencionó el cómico con un acento peculiar. Además, cuando el actor elogió al público, Broncano prosiguió con una pronunciación alejada del riguroso inglés británico: «This is probably the best audience in the world in my opinion. Chris, this is what you deserve» («ésta es, quizás, el mejor público del mundo, en mi opinión. Chris, esto es lo que mereces»).

Mientras Broncano entendía y se hacía entender, las redes se llenaban de comentarios sobre su manejo del idioma, y entre ellos se colaban las fotos del mítico actor Paco Martínez Soria, famoso por interpretar personajes caricaturizados con rasgos de ignorancia.

La mayoría de los post señalaron la falta de «complejos» de Broncano -unos para aplaudirlo y otros para atacarlo-, y también hubo quien lo comparó con «el hijo de la Paqui, que está en Londres, y lo habla [el inglés] cuando viene en verano». Su inglés «relajado» no impidió que Chris Pratt pudiera seguir sus chistes, aunque parte de la audiencia echó en falta a un traductor profesional en lugar de ver lo mismo que hace «mi primo, que estuvo en Irlanda 3 meses» -apuntaron-.

